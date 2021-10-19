https://ria.ru/20211019/potok-1755131339.html

Украина подготовила России троянского коня

На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.10.2021

Украина подготовила России троянского коня

Участие "Нафтогаза" в сертификации газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешает этому процессу, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразила... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:09

2021-10-19T04:09

2021-10-19T04:09

в мире

украина

еврокомиссия

газпром

валерия лутковская

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Участие "Нафтогаза" в сертификации газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешает этому процессу, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразила экс-обмудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2". В компании полагают, что разрешение Nord Stream 2 выдавать нельзя, так как это якобы нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны."Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?" – задалась вопросом Лутковская.Она напомнила, что Украина испытывает огромные проблемы с запасами угля, а на некоторых ТЭЦ его запасов хватит лишь на несколько недель. "Так может уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина?" - отметила экс-омбудсмен.По ее словам, участие "Нафтогаза" в сертификации трубопровода вряд ли окажет влияние на данный процесс. "А у всех других (участников сертификации. – прим. ред.) за спинами находятся граждане их стран. И они понимают, что благодаря "Северному потоку — 2" будут получать газ дешевле. Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь", - заключила Лутковская."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.

https://ria.ru/20211018/gaz-1755092339.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

украина

балтийское море

россия

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в мире, украина, еврокомиссия, газпром, валерия лутковская, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия