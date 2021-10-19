https://ria.ru/20211019/potok-1755131339.html
Украина подготовила России троянского коня
На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.10.2021
Украина подготовила России троянского коня
Участие "Нафтогаза" в сертификации газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешает этому процессу, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразила... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:09
2021-10-19T04:09
2021-10-19T04:09
в мире
украина
еврокомиссия
газпром
валерия лутковская
балтийское море
юрий витренко
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Участие "Нафтогаза" в сертификации газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешает этому процессу, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразила экс-обмудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2". В компании полагают, что разрешение Nord Stream 2 выдавать нельзя, так как это якобы нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны."Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?" – задалась вопросом Лутковская.Она напомнила, что Украина испытывает огромные проблемы с запасами угля, а на некоторых ТЭЦ его запасов хватит лишь на несколько недель. "Так может уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина?" - отметила экс-омбудсмен.По ее словам, участие "Нафтогаза" в сертификации трубопровода вряд ли окажет влияние на данный процесс. "А у всех других (участников сертификации. – прим. ред.) за спинами находятся граждане их стран. И они понимают, что благодаря "Северному потоку — 2" будут получать газ дешевле. Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь", - заключила Лутковская."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
https://ria.ru/20211018/gaz-1755092339.html
https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
украина
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, еврокомиссия, газпром, валерия лутковская, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
Экс-омбудсмен Украины Лутковская усомнилась в срыве сертификации "Северного потока — 2"
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Участие "Нафтогаза
" в сертификации газопровода "Северный поток — 2
" вряд ли помешает этому процессу, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24
" выразила экс-обмудсмен Украины
, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская
.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко
заявил, что Киев подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2". В компании полагают, что разрешение Nord Stream 2 выдавать нельзя, так как это якобы нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома
" неконкурентны.
"Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?" – задалась вопросом Лутковская.
Она напомнила, что Украина испытывает огромные проблемы с запасами угля, а на некоторых ТЭЦ его запасов хватит лишь на несколько недель. "Так может уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина?" - отметила экс-омбудсмен.
По ее словам, участие "Нафтогаза" в сертификации трубопровода вряд ли окажет влияние на данный процесс. "А у всех других (участников сертификации. – прим. ред.) за спинами находятся граждане их стран. И они понимают, что благодаря "Северному потоку — 2" будут получать газ дешевле. Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь", - заключила Лутковская.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России
через Балтийское море
до Германии
и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG
как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия
. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.