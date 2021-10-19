https://ria.ru/20211019/peskov-1755192014.html
Песков пообещал сообщить о планах Путина по конференции по климату в Глазго
Песков пообещал сообщить о планах Путина по конференции по климату в Глазго - РИА Новости, 19.10.2021
Песков пообещал сообщить о планах Путина по конференции по климату в Глазго
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о поездке Владимира Путина в Глазго на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:31
2021-10-19T13:31
2021-10-19T13:31
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о поездке Владимира Путина в Глазго на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, если соответствующее решение будет принято."Сообщим своевременно", - сказал Песков во вторник во время общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.Конференция об изменении климата пройдет в ноябре. На пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября Путин сообщил, что из-за пандемии коронавируса еще не принял решения о поездке в Глазго, но заметил, что в любом случае примет участие в работе конференции.
https://ria.ru/20210928/lavrov-1752196705.html
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в мире, оон, глазго (город), владимир путин, дмитрий песков, россия
Песков пообещал сообщить о планах Путина по конференции по климату в Глазго
Песков пообещал своевременно сообщить о планах Путина по конференции по климату в Глазго