15:19 19.10.2021 (обновлено: 15:29 19.10.2021)
В Британии заявили, что не удовлетворены ответом России по делу Навального
В Британии заявили, что не удовлетворены ответом России по делу Навального в рамках ОЗХО
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. Великобритания осталась недовольной ответами России на вопросы 45 стран по делу Алексея Навального в рамках ОЗХО, назвав их "попыткой уклониться от ответственности", следует из заявления постпредства Британии в ОЗХО, опубликованном на сайте организации.
"Великобритания отвергает утверждения, сделанные Российской Федерацией в вербальной ноте 44. Великобритания рассматривает эти заявления как попытку Российской Федерации уклониться от государственной ответственности за нападение с помощью химического оружия на господина Навального", - говорится в документе.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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