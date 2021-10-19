https://ria.ru/20211019/otvet-1755221767.html

В Британии заявили, что не удовлетворены ответом России по делу Навального

В Британии заявили, что не удовлетворены ответом России по делу Навального - РИА Новости, 19.10.2021

В Британии заявили, что не удовлетворены ответом России по делу Навального

Великобритания осталась недовольной ответами России на вопросы 45 стран по делу Алексея Навального в рамках ОЗХО, назвав их "попыткой уклониться от... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:19

2021-10-19T15:19

2021-10-19T15:29

великобритания

алексей навальный

россия

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сша

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ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. Великобритания осталась недовольной ответами России на вопросы 45 стран по делу Алексея Навального в рамках ОЗХО, назвав их "попыткой уклониться от ответственности", следует из заявления постпредства Британии в ОЗХО, опубликованном на сайте организации.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу блогера."Великобритания отвергает утверждения, сделанные Российской Федерацией в вербальной ноте 44. Великобритания рассматривает эти заявления как попытку Российской Федерации уклониться от государственной ответственности за нападение с помощью химического оружия на господина Навального", - говорится в документе.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html

https://ria.ru/20211018/navalnyy-1754966859.html

великобритания

россия

сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, алексей навальный, россия, в мире, сша, франция