https://ria.ru/20211019/murashko-1755200119.html

Мурашко заявил, что привиться от коронавируса еще не поздно

Мурашко заявил, что привиться от коронавируса еще не поздно - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко заявил, что привиться от коронавируса еще не поздно

Привиться от коронавируса еще не поздно, чтобы защитить себя, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:57

2021-10-19T13:57

2021-10-19T14:31

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Привиться от коронавируса еще не поздно, чтобы защитить себя, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Ранее выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом Мурашко констатировал, что в РФ активизировалась работа по вакцинации от коронавируса и 55 регионов показывают хорошие темпы"Конечно, и сегодня это делать (прививаться – ред.) не поздно для того, чтобы защитить себя", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754614856.html

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2021

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