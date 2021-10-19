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Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне - РИА Новости, 19.10.2021
Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал к снижению роли "горстки стран — победителей во Второй мировой войне". РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:51
2021-10-19T09:38
в мире
турция
совет безопасности оон
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АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал к снижению роли "горстки стран — победителей во Второй мировой войне".Ранее Эрдоган сообщил о наличии дорожной карты, призванной "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других участников этой международной организации. По мнению турецкого лидера, нежелание прислушиваться к требованиям перемен означает "настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны".При этом он добавил, что "мир больше пяти", имея в виду постоянных членов Совбеза — Россию, США, Великобританию, Францию и Китай, которые обладают правом вето. В июле зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с "Известиями", что Москва выступает против увеличения их числа за счет "коллективного Запада". Он отметил, что их в СБ "и так достаточно" и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 — Германии, Бразилии, Индии и Японии. В пользу Индии высказывался недавно президент США Джо Байден.
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/erdogan-1749009056.html
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в мире, турция, совет безопасности оон
04:51 19.10.2021 (обновлено: 09:38 19.10.2021)
 
Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне

Президент Турции Эрдоган заявил об отсутствии у СБ ООН права решать судьбу человечества

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / POOL
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АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал к снижению роли "горстки стран — победителей во Второй мировой войне".

"В то время как мир меняется и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", — сказал он, выступая в парламенте Анголы во время визита в эту страну. Трансляция велась в его Twitter.

Ранее Эрдоган сообщил о наличии дорожной карты, призванной "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других участников этой международной организации. По мнению турецкого лидера, нежелание прислушиваться к требованиям перемен означает "настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны".
При этом он добавил, что "мир больше пяти", имея в виду постоянных членов Совбеза — Россию, США, Великобританию, Францию и Китай, которые обладают правом вето.
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В июле зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с "Известиями", что Москва выступает против увеличения их числа за счет "коллективного Запада". Он отметил, что их в СБ "и так достаточно" и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.
За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 — Германии, Бразилии, Индии и Японии.
В пользу Индии высказывался недавно президент США Джо Байден.
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