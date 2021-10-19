https://ria.ru/20211019/mir-1755132036.html

Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне

Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне - РИА Новости, 19.10.2021

Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал к снижению роли "горстки стран — победителей во Второй мировой войне". РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:51

2021-10-19T04:51

2021-10-19T09:38

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совет безопасности оон

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АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал к снижению роли "горстки стран — победителей во Второй мировой войне".Ранее Эрдоган сообщил о наличии дорожной карты, призванной "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других участников этой международной организации. По мнению турецкого лидера, нежелание прислушиваться к требованиям перемен означает "настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны".При этом он добавил, что "мир больше пяти", имея в виду постоянных членов Совбеза — Россию, США, Великобританию, Францию и Китай, которые обладают правом вето. В июле зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с "Известиями", что Москва выступает против увеличения их числа за счет "коллективного Запада". Он отметил, что их в СБ "и так достаточно" и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 — Германии, Бразилии, Индии и Японии. В пользу Индии высказывался недавно президент США Джо Байден.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/erdogan-1749009056.html

https://ria.ru/20191127/1561635837.html

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в мире, турция, совет безопасности оон