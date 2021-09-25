Байден высказался за включение Индии в СБ ООН и группу ядерных поставщиков
президент США Байден высказался за включение Индии в СБ ООН и группу ядерных поставщиков
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди высказался за включение Индии в состав постоянных членов СБ ООН и группу ядерных поставщиков, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух стран.
"Президент Байден приветствовал сильное руководство Индии во время ее председательства в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года. В этом контексте президент Байден также подтвердил поддержку США постоянного членства Индии в реформированном Совете Безопасности ООН и других стран, которые являются важными сторонниками многостороннего сотрудничества и стремятся получить места постоянных членов в Совете Безопасности ООН. Он также подтвердил поддержку США вступления Индии в группу ядерных поставщиков", - говорится в заявлении.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия наряду с рядом других стран была избрана в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы и в августе этого года председательствовала в организации.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) – группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе прошедшего в четверг саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
Группой ядерных поставщиков называется международное объединение основных поставщиков и производителей ядерных материалов, оборудования и технологий. На данный момент в созданную в 1975 году группу входят 48 государств. Одна из главных целей группы - содействие нераспространению ядерного оружия.