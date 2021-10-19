https://ria.ru/20211019/loukoster-1755240267.html

В России появятся новые лоукостеры

В России появятся новые лоукостеры - РИА Новости, 19.10.2021

В России появятся новые лоукостеры

Новая транспортная стратегия РФ предполагает увеличение региональных и местных авиаперевозок, а также создание новых лоукостеров, сообщил на заседании... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:54

2021-10-19T17:54

2021-10-19T17:57

туризм

технологии

владимир путин

виталий савельев

новости - туризм

пассажиры

лоукостеры

регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743257014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47cf331457bd4029723baf428440b4fa.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новая транспортная стратегия РФ предполагает увеличение региональных и местных авиаперевозок, а также создание новых лоукостеров, сообщил на заседании президиума Госсовета министр транспорта России Виталий Савельев."В целях развития пассажирских услуг мы предусмотрели следующие направления: развитие региональных и местных воздушных перевозок, развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов", — сказал Савельев.Во вторник Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия до 2030 года.

https://ria.ru/20211019/yakhtennyyturizm-1755170193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, владимир путин, виталий савельев, новости - туризм, пассажиры, лоукостеры, регионы, туризм, россия