https://ria.ru/20211019/loukoster-1755240267.html
В России появятся новые лоукостеры
В России появятся новые лоукостеры - РИА Новости, 19.10.2021
В России появятся новые лоукостеры
Новая транспортная стратегия РФ предполагает увеличение региональных и местных авиаперевозок, а также создание новых лоукостеров, сообщил на заседании... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:54
2021-10-19T17:54
2021-10-19T17:57
туризм
технологии
владимир путин
виталий савельев
новости - туризм
пассажиры
лоукостеры
регионы
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новая транспортная стратегия РФ предполагает увеличение региональных и местных авиаперевозок, а также создание новых лоукостеров, сообщил на заседании президиума Госсовета министр транспорта России Виталий Савельев."В целях развития пассажирских услуг мы предусмотрели следующие направления: развитие региональных и местных воздушных перевозок, развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов", — сказал Савельев.Во вторник Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия до 2030 года.
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технологии, владимир путин, виталий савельев, новости - туризм, пассажиры, лоукостеры, регионы, туризм, россия
17:54 19.10.2021 (обновлено: 17:57 19.10.2021)
В России появятся новые лоукостеры
Транспортная стратегия России до 2030 года предполагает создание новых лоукостеров