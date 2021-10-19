https://ria.ru/20211019/litsey-1755068375.html

Императорский Царскосельский лицей

Императорский Царскосельский лицей - РИА Новости, 19.10.2021

Императорский Царскосельский лицей

Императорский Царскосельский лицей представлял собой закрытое учебно-воспитательное заведение для детей российских потомственных дворян. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T03:39

2021-10-19T03:39

2021-10-19T03:39

справки

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50012/70/500127036_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_24a2b1596114ba90cf0691e950547cee.jpg

Императорский Царскосельский лицей представлял собой закрытое учебно-воспитательное заведение для детей российских потомственных дворян. Его торжественное открытие состоялось 19 октября (31 октября по новому стилю) 1811 года в окрестностях Петербурга в Царском Селе (ныне город Пушкин). Лицей был основан указом императора Александра I и находился под его патронажем. Императорский Царскосельский лицей располагался во флигеле Екатерининского дворца, перестроенном в 1811 году архитектором Василием Стасовым сообразно нуждам учебного заведения. На первом этаже поместили комнаты преподавателей, лазарет и административные помещения, на втором – столовую с буфетом, канцелярию и Малый конференц-зал. На третьем этаже расположились Большой зал, украшенный росписями на античные темы, классы и библиотека. Четвертый этаж занимали комнаты воспитанников.С инициативой создания привилегированного высшего учебного заведения выступили в 1808 году министр народного просвещения граф Алексей Разумовский и министр юстиции Михаил Сперанский. По уставу 1810 года, разработанного под руководством Сперанского и Разумовского, цель лицея – обучение и воспитание дворян, юношества, "особенно предназначенного к важным частям службы государственной". Главное место в процессе обучения было отведено наукам нравственного и исторического характера. Одним из главных принципов воспитания лицеистов был выбран принцип служения народу и Отечеству. Утвержденное в 1810 году императором Александром I "Постановление о Лицее" уравнивало новое образовательное заведение в правах и преимуществах с российскими университетами. Обучение в Царскосельском лицее было рассчитано на шесть лет и состояло из двух курсов по три года каждый. Первый курс именовался начальным, второй – окончательным. Воспитанников обучали языкам (русский, латинский, французский и немецкий), наукам нравственным (закон Божий, философия и основы логики), математическим и физическим (арифметика, геометрия, тригонометрия, алгебра и физика), историческим (история российская, история иностранная, география и хронология), изящным искусствам и гимнастическим упражнениям (рисование, чистописание, танцы, фехтование, верховая езда, плавание). Лицеисты, готовившиеся к военной карьере, дополнительно изучали оружие, тактику, стратегию и историю войн, военную топографию и черчение планов. Хотя программа обучения в лицее значительно уступала университетской, однако его выпускники получили исключительное право наравне с универсантами поступать на службу в государственные учреждения без дополнительных экзаменов. В учебное заведение брали мальчиков 10-12 лет, набор проходил раз в три года. В правилах о приеме было записано: прежде чем попасть в списки избранных, дети должны быть представлены лично министру народного просвещения, и, кроме того, пройти ряд экзаменов. В лицее воспитанники не только учились, но и жили, причем вместе с преподавателями.Таким образом достигалась семейная обстановка внутри учебного заведения. Комнаты, в которых жили лицеисты, были небольшими и очень скромно обставленными: кровать, конторка, комод и умывальный столик. На двери каждой комнаты было вырезано окошко. Оно прикрывалось занавеской, повешенной снаружи помещения, чтобы надзирателю удобно было наблюдать за занятиями воспитанников.На стенах классных комнат висели "Правила поведения воспитанников": лицеисты должны были подниматься в шесть утра, молиться, завтракать, после начиналась учеба.В общей сложности на занятия уходило около семи часов в сутки. В расписание были включены также прогулки в любую погоду. Поощрения успешных и наказания нерадивых учеников осуществлялось посредством записи их имен на белой доске и в черной книге, а также через особую систему рассаживания в классе и за обеденным столом: по степени радения и успеваемости.Так как лицей был закрытым учебным заведением, то воспитанникам запрещали выезжать домой даже во время каникул. Покидать территорию учебного заведения юношам разрешалось только в сопровождении гувернеров. Лишь в последний год обучения тем, у кого родные жили в Петербурге, разрешали выезжать в город на каникулы.Первоначально число воспитанников лицея составляло 20-50 человек, они находились на полном казенном содержании. В первый набор вошли 29 мальчиков. В 1832 году число мест увеличили до 100, введя 50 платных. В 1814-1829 годах при лицее существовал Благородный пансион, готовивший к поступлению в лицей или выпускавший воспитанников на службу. Лицей просуществовал в Царском Селе до 1843 года, за это время он выпустил 286 воспитанников, в том числе 234 – по гражданской части, 50 – по военной, два – по флотской. Историческую славу Царскосельскому лицею принесли прежде всего его первые выпускники, которые окончили учебное заведение 1817 году, – поэты Александр Пушкин, Антон Дельвиг, дипломат Александр Горчаков, декабристы Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, адмирал, историограф русского флота Федор Матюшкин. В 1843 году император Николай I подписал указ "О введении Царскосельского лицея в общее устройство гражданских учебных заведений". Царскосельский лицей был переведен в Петербург, в здание Александринского сиротского дома и переименован в Императорский Александровский лицей. По уставу 1848 года учебное заведение готовило воспитанников для гражданской службы во всех ведомствах (до 1851 года преимущественно в министерство внутренних дел, с 1856 года, по ходатайству князя Александра Горчакова, и в министерство иностранных дел). Лицей находился под "особым покровительством" императоров, с 1910 года – императрицы Марии Федоровны (супруги императора Павла I). До 1822 года учебное заведение было в личном подчинении министерства народного просвещения, в 1822-1843 годах – в ведении управления военно-учебными заведениями, с 1843 года – в управлении Собственной его императорского величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии Федоровны. Внутренне управление в лицее осуществлялось директором, двумя надзирателями – по учебным и нравственным, а также по хозяйственным делам. Учебно-методическим вопросами ведала конференция профессоров. С 1848 года директор Александровского лицея подчинялся "особому попечителю" (назначался императором), при котором в 1900 году учредили совет из бывших лицеистов.В 1848 году число принимаемых в лицей воспитанников увеличили до 156 (50 казеннокоштных, 100 своекоштных, шесть бесплатных для детей служащих), в 1902 году – до 220. Шестилетний срок обучения с открытием в 1882 году подготовительных классов увеличили до восьми лет.С 1848 года Александровский лицей давал высшее юридическое образование. Благодаря дополнительному военному обучению выпускники получали права окончивших Пажеский корпус, являвшейся привилегированным средним учебным заведением в Российской империи, готовившим к военной и гражданской службе детей знати. Прошедшим курс обучения в Александровском лицее в зависимости от успехов присваивались гражданские чины 9-14-го классов. Своекоштные лицеисты обязаны были прослужить минимум четыре года, казеннокоштные – шесть лет. В 1817-1916 годах лицей окончили 1919 человек (72 выпуска). Многие из лицеистов стали государственными деятелями (Александр Головнин, Михаил Рейтерн, Дмитрий Толстой), дипломатами (Александр Горчаков, Алексей Лобанов-Ростовский), учеными (Яков Грот, Константин Веселовский, Николай Данилевский). Лицей окончили писатель Михаил Салтыков-Щедрин, живописец Вячеслав Шварц, революционер Михаил Петрашевский и другие. В 1899 году при Александровском лицее учредили Пушкинское лицейское общество, в ведение которого передали Пушкинский музей (основан в 1840-х годах) и Пушкинскую библиотеку (основана в 1879 году).После Февральской революции 1917 года Александровский лицей был упразднен.В 1949 году сразу после того, как Екатерининский дворец в Пушкине восстановили после разрушений, полученных во время Великой Отечественной войны (1941-1945), в здании бывшего Императорского Царскосельского лицея, был открыт мемориальный Музей-лицей. Музей воссоздает обстановку, в которой жили и учились лицеисты первого выпуска. Он является филиалом Всероссийского музея А.С. Пушкина – крупнейшего и старейшего музейного комплекса, посвященного поэту. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, россия