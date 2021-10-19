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Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
В течение нескольких недель в ЕС может разразиться энергетический кризис, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:14
2021-10-19T12:38
экономика
в мире
природный газ
европа
польша
евросоюз
матеуш моравецкий
европарламент
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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. В течение нескольких недель в ЕС может разразиться энергетический кризис, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий."Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", — сказал он на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.По его словам, "быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие компании в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей".Моравецкий добавил, что при кризисном развитии событий у черты бедности могут оказаться десятки миллионов семей жителей континента."Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", — сказал глава польского правительства.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию. Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.
https://ria.ru/20211019/gaz-1755134731.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, польша, евросоюз, матеуш моравецкий, европарламент, россия
12:14 19.10.2021 (обновлено: 12:38 19.10.2021)
 
Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис

Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз стоит у порога огромного энергетического кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. В течение нескольких недель в ЕС может разразиться энергетический кризис, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий.
"Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", — сказал он на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.
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Назван фактор, усугубляющий энергокризис в Европе
По его словам, "быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие компании в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей".
Моравецкий добавил, что при кризисном развитии событий у черты бедности могут оказаться десятки миллионов семей жителей континента.
"Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", — сказал глава польского правительства.
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Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию. Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.
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