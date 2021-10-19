https://ria.ru/20211019/krizis-1755175898.html

Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис

Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис - РИА Новости, 19.10.2021

Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис

В течение нескольких недель в ЕС может разразиться энергетический кризис, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:14

2021-10-19T12:14

2021-10-19T12:38

экономика

в мире

природный газ

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польша

евросоюз

матеуш моравецкий

европарламент

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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. В течение нескольких недель в ЕС может разразиться энергетический кризис, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий."Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", — сказал он на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.По его словам, "быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие компании в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей".Моравецкий добавил, что при кризисном развитии событий у черты бедности могут оказаться десятки миллионов семей жителей континента."Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", — сказал глава польского правительства.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию. Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.

https://ria.ru/20211019/gaz-1755134731.html

https://ria.ru/20211018/krizis-1755108735.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, польша, евросоюз, матеуш моравецкий, европарламент, россия