Директор Краско рассказал о здоровье артиста после инсульта
Директор Ивана Краско рассказал о неважном самочувствии 91-летнего артиста
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНародный артист России Иван Краско во время IX Международного форума Победителей "Великая Победа, добытая единством"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов в интервью Teleprogramma.pro рассказал про здоровье артиста после инсульта. Несмотря на появление актера на вручении 29-й Царскосельской художественной премии, чувствует он себя не очень хорошо.
"Каждый шаг дается ему с большим трудом. Когда он поднимается по лестнице, у него скачет давление, темнеет в глазах. Ивану Ивановичу тяжело обходиться без посторонней помощи. Я советую артисту бросать театр", – рассказал директор.
Пока 91-летний актер продолжает принимать участие в постановках. В некоторых спектаклях он появляется на сцене всего на несколько минут, а в других – почти не уходит за кулисы.
После инсульта актер проходил в реабилитацию в сороковой больнице в Сестрорецке, после которой ему стало лучше, но о полном восстановлении речь не идет.
"Свою роль играет и возраст. И, как сказали врачи, это все-таки второй инсульт. Они увидели у актера следы прошлого инсульта", – добавил Смородинов.
Летом актер также переболел коронавирусом, во время которого он "чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить".
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