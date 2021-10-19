https://ria.ru/20211019/krasko-1755229288.html

Директор Краско рассказал о здоровье артиста после инсульта

Директор Краско рассказал о здоровье артиста после инсульта - РИА Новости, 19.10.2021

Директор Краско рассказал о здоровье артиста после инсульта

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов в интервью Teleprogramma.pro рассказал про здоровье артиста после инсульта. Несмотря на появление актера на вручении... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:40

2021-10-19T16:40

2021-10-19T16:40

шоубиз

иван краско

здоровье

знаменитости

театр

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов в интервью Teleprogramma.pro рассказал про здоровье артиста после инсульта. Несмотря на появление актера на вручении 29-й Царскосельской художественной премии, чувствует он себя не очень хорошо.Пока 91-летний актер продолжает принимать участие в постановках. В некоторых спектаклях он появляется на сцене всего на несколько минут, а в других – почти не уходит за кулисы.После инсульта актер проходил в реабилитацию в сороковой больнице в Сестрорецке, после которой ему стало лучше, но о полном восстановлении речь не идет.Летом актер также переболел коронавирусом, во время которого он "чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить".

https://ria.ru/20210923/krasko-1751294241.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван краско, здоровье, знаменитости, театр