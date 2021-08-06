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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210806/krasko-1744708774.html
Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом
Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.08.2021
Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом
Актер театра и кино Иван Краско признался, что не чувствовал желания жить после заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru". РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:50
2021-08-06T15:50
культура
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
культура
иван краско
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Актер театра и кино Иван Краско признался, что не чувствовал желания жить после заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru".По словам Краско, был случай, когда он упал из-за того, что в голове что-то "сверкнуло". После этого актера хотели госпитализировать, но он отказался и отправился восстанавливать здоровье на дачу."…Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму", – отметил артист.Краско заболел COVID-19 в октябре прошлого года, но уже в ноябре тесты показали отрицательные результаты.Актер известен ролями в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004),"Мастер и Маргарита" (2005).
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура, иван краско
15:50 06.08.2021
 
Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом

Актер Иван Краско: после заражения коронавирусом не было желания жить

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИван Краско
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Актер театра и кино Иван Краско признался, что не чувствовал желания жить после заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru".
"Во время болезни я чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить. Было какое-то опасное и позорное равнодушие", – поделился своими ощущениями артист.
По словам Краско, был случай, когда он упал из-за того, что в голове что-то "сверкнуло". После этого актера хотели госпитализировать, но он отказался и отправился восстанавливать здоровье на дачу.
"…Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму", – отметил артист.
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 10:40Культура
СМИ: актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
Краско заболел COVID-19 в октябре прошлого года, но уже в ноябре тесты показали отрицательные результаты.
Актер известен ролями в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004),"Мастер и Маргарита" (2005).
 
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