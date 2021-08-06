https://ria.ru/20210806/krasko-1744708774.html

Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом

Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.08.2021

Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом

Актер театра и кино Иван Краско признался, что не чувствовал желания жить после заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:50

2021-08-06T15:50

2021-08-06T15:50

культура

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

культура

иван краско

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Актер театра и кино Иван Краско признался, что не чувствовал желания жить после заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru".По словам Краско, был случай, когда он упал из-за того, что в голове что-то "сверкнуло". После этого актера хотели госпитализировать, но он отказался и отправился восстанавливать здоровье на дачу."…Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму", – отметил артист.Краско заболел COVID-19 в октябре прошлого года, но уже в ноябре тесты показали отрицательные результаты.Актер известен ролями в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004),"Мастер и Маргарита" (2005).

https://ria.ru/20210507/krasko-1731378402.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура, иван краско