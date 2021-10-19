https://ria.ru/20211019/kovid-1755074115.html

Неуловимые суперраспространители. Ученые назвали причину пандемии COVID-19

Неуловимые суперраспространители. Ученые назвали причину пандемии COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Неуловимые суперраспространители. Ученые назвали причину пандемии COVID-19

Львиная доля заражений COVID-19 приходится на сравнительно небольшое число больных. Ученые называют их суперраспространителями и с ними связывают быстрое... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:00

2021-10-19T08:00

2021-10-19T11:07

наука

италия

здоровье

биология

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Львиная доля заражений COVID-19 приходится на сравнительно небольшое число больных. Ученые называют их суперраспространителями и с ними связывают быстрое распространение инфекции. Только благодаря массовому тестированию удалось пролить свет на тайну возникновения пандемии в Европе. "Нулевой матч"Весной 2020-го Италия была эпицентром пандемии в Европе. Статистика напоминала сводки с фронта, телерепортажи из госпиталей и моргов наводили ужас на весь мир. Бергамо до сих пор остается самым пострадавшим от COVID-19 городом мира.Казалось, заболевание распространяется стремительно, передаваясь по цепочке от человека к человеку. Власти ввели жесткий карантин, призывали людей не выходить из дома, свести контакты к минимуму, а эпидемиологи пытались восстановить историю заражений, чтобы найти нулевого пациента. Но выяснилось, что все началось не с кого-то конкретного, завезшего инфекцию в страну, а с рокового футбольного матча, названного впоследствии "нулевой игрой".За два дня до первого диагноза COVID-19 в Италии, 19 февраля, в Милане на поле вышли клуб "Аталанта" из Бергамо и испанская "Валенсия". Трибуны стадиона "Сан-Сиро", вмещающие более 80 тысяч человек, были заполнены не полностью, но довольно плотно. Из Испании приехали порядка двух с половиной тысяч фанатов. "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4:1, и после матча ликующие итальянцы праздновали в пабах. Гуляли до утра. А расстроенные испанцы отправились к себе домой — на поездах.Через несколько дней "полыхнуло" в обеих странах. У 35 процентов футболистов испанского клуба выявили коронавирус. В Валенсии зафиксировали 2600 инфицированных. В Бергамо через неделю заболели семь тысяч, около тысячи в итоге погибли.Расследование миланского событияКаждого больного полагается прежде всего изолировать, а потом выяснить, с кем он контактировал в последние дни. Затем специально назначенные люди, трейсеры, связываются с теми, на кого указал пациент, чтобы тоже отправить их на карантин, и так далее. Обратная трассировка контактов призвана оборвать цепочку и выявить первичный источник заражения.Такую схему пытались применять во многих странах. Более или менее это удалось в Южной Корее, Вьетнаме, Японии и Тайване, неплохо получилось в Китае, США и Великобритании. Но в Италии и Испании эпидемиологические службы не смогли не только найти нулевого пациента — даже примерно определить, кто занес коронавирус на миланский стадион.Исследования показали, что 80 процентов заражений происходит лишь от десяти процентов носителей вируса. Это так называемые суперраспространители. У них по каким-то не до конца понятным причинам очень высокая вирусная нагрузка в организме и слюне. Особенно они опасны в местах массового скопления людей, где выделяемые ими крошечные аэрозольные капли с вирусом вдыхают тысячи окружающих.Ученые предполагают, что именно такой суперраспространитель был на стадионе в Милане. И, скорее всего, не один. И они заразили семь тысяч человек, включая игроков на поле. В Бергамо вторым пациентом с положительным тестом на COVID-19 стал спортивный журналист, во время матча находившийся в комментаторской кабинке.Испанские ученые попытались разобраться в происхождении "миланского" вируса на генетическом уровне. Они отследили по крайней мере одну цепочку: вернувшийся с футбольного матча болельщик заразил как минимум 24 человека. У 12 взяли образцы вируса для секвенирования. У всех оказался генетический вариант SEC8, импортированный в Испанию из Италии. Помимо Валенсии, его примерно в то же время зафиксировали в Мадриде, Стране Басков, Ла-Риохе и Андалусии.Авторы исследования не думают, что все это связано с событием суперраспространения на стадионе в Милане. В феврале еще не ввели ограничения, и в Испанию въезжали из Италии более 11 тысяч человек в день.Опасные люди в опасном местеПервый документально зафиксированный случай суперраспространения COVID-19 в мире произошел незадолго до "нулевой игры", в начале февраля в Южной Корее. Пожилая прихожанка Церкви Иисуса культа Синчхончжи из города Тэгу за три дня посетила два собрания в церкви, на каждом из которых присутствовали более 500 человек, а также фуршет в отеле. Всего, по данным Корейского центра по профилактике и контролю заболеваний, она заразила 1160 человек, а с учетом вторичных контактов — пять тысяч.В Малайзии и Индии в марте 2020-го на религиозных мероприятиях заразились более трех и четырех тысяч человек соответственно. Потом локальные вспышки по полторы-две тысячи происходили на предприятиях Малайзии, Канады, США и Германии, на рынках Индии и Шри-Ланки, на военных кораблях и базах, в вахтовых поселках.Практически во всех американских тюрьмах с марта по июль 2020-го были случаи суперраспространения, когда инфицировались от 500 до 2500 человек.На сегодняшний день в базе суперраспространений COVID-19, созданной и поддерживаемой исследователями Лондонской школы гигиены и тропической медицины, значится более двух тысяч таких событий. Ученые считают, что их профилактика и предотвращение должны стать основой стратегии борьбы с эпидемией. И центральную роль отводят вакцинации. Хотя прививка не дает стопроцентной гарантии, при массовой иммунизации суперраспространение практически исключено.

https://ria.ru/20200327/1569188203.html

https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, здоровье, биология, коронавирус covid-19