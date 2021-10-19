Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211019/kovid-1755074115.html
Неуловимые суперраспространители. Ученые назвали причину пандемии COVID-19
Неуловимые суперраспространители. Ученые назвали причину пандемии COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Неуловимые суперраспространители. Ученые назвали причину пандемии COVID-19
Львиная доля заражений COVID-19 приходится на сравнительно небольшое число больных. Ученые называют их суперраспространителями и с ними связывают быстрое... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:00
2021-10-19T11:07
наука
италия
здоровье
биология
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753717415_0:83:3069:1809_1920x0_80_0_0_83fe5f01c590251196dbda9bec31f3ef.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Львиная доля заражений COVID-19 приходится на сравнительно небольшое число больных. Ученые называют их суперраспространителями и с ними связывают быстрое распространение инфекции. Только благодаря массовому тестированию удалось пролить свет на тайну возникновения пандемии в Европе. "Нулевой матч"Весной 2020-го Италия была эпицентром пандемии в Европе. Статистика напоминала сводки с фронта, телерепортажи из госпиталей и моргов наводили ужас на весь мир. Бергамо до сих пор остается самым пострадавшим от COVID-19 городом мира.Казалось, заболевание распространяется стремительно, передаваясь по цепочке от человека к человеку. Власти ввели жесткий карантин, призывали людей не выходить из дома, свести контакты к минимуму, а эпидемиологи пытались восстановить историю заражений, чтобы найти нулевого пациента. Но выяснилось, что все началось не с кого-то конкретного, завезшего инфекцию в страну, а с рокового футбольного матча, названного впоследствии "нулевой игрой".За два дня до первого диагноза COVID-19 в Италии, 19 февраля, в Милане на поле вышли клуб "Аталанта" из Бергамо и испанская "Валенсия". Трибуны стадиона "Сан-Сиро", вмещающие более 80 тысяч человек, были заполнены не полностью, но довольно плотно. Из Испании приехали порядка двух с половиной тысяч фанатов. "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4:1, и после матча ликующие итальянцы праздновали в пабах. Гуляли до утра. А расстроенные испанцы отправились к себе домой — на поездах.Через несколько дней "полыхнуло" в обеих странах. У 35 процентов футболистов испанского клуба выявили коронавирус. В Валенсии зафиксировали 2600 инфицированных. В Бергамо через неделю заболели семь тысяч, около тысячи в итоге погибли.Расследование миланского событияКаждого больного полагается прежде всего изолировать, а потом выяснить, с кем он контактировал в последние дни. Затем специально назначенные люди, трейсеры, связываются с теми, на кого указал пациент, чтобы тоже отправить их на карантин, и так далее. Обратная трассировка контактов призвана оборвать цепочку и выявить первичный источник заражения.Такую схему пытались применять во многих странах. Более или менее это удалось в Южной Корее, Вьетнаме, Японии и Тайване, неплохо получилось в Китае, США и Великобритании. Но в Италии и Испании эпидемиологические службы не смогли не только найти нулевого пациента — даже примерно определить, кто занес коронавирус на миланский стадион.Исследования показали, что 80 процентов заражений происходит лишь от десяти процентов носителей вируса. Это так называемые суперраспространители. У них по каким-то не до конца понятным причинам очень высокая вирусная нагрузка в организме и слюне. Особенно они опасны в местах массового скопления людей, где выделяемые ими крошечные аэрозольные капли с вирусом вдыхают тысячи окружающих.Ученые предполагают, что именно такой суперраспространитель был на стадионе в Милане. И, скорее всего, не один. И они заразили семь тысяч человек, включая игроков на поле. В Бергамо вторым пациентом с положительным тестом на COVID-19 стал спортивный журналист, во время матча находившийся в комментаторской кабинке.Испанские ученые попытались разобраться в происхождении "миланского" вируса на генетическом уровне. Они отследили по крайней мере одну цепочку: вернувшийся с футбольного матча болельщик заразил как минимум 24 человека. У 12 взяли образцы вируса для секвенирования. У всех оказался генетический вариант SEC8, импортированный в Испанию из Италии. Помимо Валенсии, его примерно в то же время зафиксировали в Мадриде, Стране Басков, Ла-Риохе и Андалусии.Авторы исследования не думают, что все это связано с событием суперраспространения на стадионе в Милане. В феврале еще не ввели ограничения, и в Испанию въезжали из Италии более 11 тысяч человек в день.Опасные люди в опасном местеПервый документально зафиксированный случай суперраспространения COVID-19 в мире произошел незадолго до "нулевой игры", в начале февраля в Южной Корее. Пожилая прихожанка Церкви Иисуса культа Синчхончжи из города Тэгу за три дня посетила два собрания в церкви, на каждом из которых присутствовали более 500 человек, а также фуршет в отеле. Всего, по данным Корейского центра по профилактике и контролю заболеваний, она заразила 1160 человек, а с учетом вторичных контактов — пять тысяч.В Малайзии и Индии в марте 2020-го на религиозных мероприятиях заразились более трех и четырех тысяч человек соответственно. Потом локальные вспышки по полторы-две тысячи происходили на предприятиях Малайзии, Канады, США и Германии, на рынках Индии и Шри-Ланки, на военных кораблях и базах, в вахтовых поселках.Практически во всех американских тюрьмах с марта по июль 2020-го были случаи суперраспространения, когда инфицировались от 500 до 2500 человек.На сегодняшний день в базе суперраспространений COVID-19, созданной и поддерживаемой исследователями Лондонской школы гигиены и тропической медицины, значится более двух тысяч таких событий. Ученые считают, что их профилактика и предотвращение должны стать основой стратегии борьбы с эпидемией. И центральную роль отводят вакцинации. Хотя прививка не дает стопроцентной гарантии, при массовой иммунизации суперраспространение практически исключено.
https://ria.ru/20200327/1569188203.html
https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753717415_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_507b98ea32b96773dda1684c3384455e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
италия, здоровье, биология, коронавирус covid-19
08:00 19.10.2021 (обновлено: 11:07 19.10.2021)
 

Неуловимые суперраспространители. Ученые назвали причину пандемии COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДезинфекция вагонов Московского метрополитена
Дезинфекция вагонов Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Львиная доля заражений COVID-19 приходится на сравнительно небольшое число больных. Ученые называют их суперраспространителями и с ними связывают быстрое распространение инфекции. Только благодаря массовому тестированию удалось пролить свет на тайну возникновения пандемии в Европе.

"Нулевой матч"

Весной 2020-го Италия была эпицентром пандемии в Европе. Статистика напоминала сводки с фронта, телерепортажи из госпиталей и моргов наводили ужас на весь мир. Бергамо до сих пор остается самым пострадавшим от COVID-19 городом мира.
Казалось, заболевание распространяется стремительно, передаваясь по цепочке от человека к человеку. Власти ввели жесткий карантин, призывали людей не выходить из дома, свести контакты к минимуму, а эпидемиологи пытались восстановить историю заражений, чтобы найти нулевого пациента. Но выяснилось, что все началось не с кого-то конкретного, завезшего инфекцию в страну, а с рокового футбольного матча, названного впоследствии "нулевой игрой".
За два дня до первого диагноза COVID-19 в Италии, 19 февраля, в Милане на поле вышли клуб "Аталанта" из Бергамо и испанская "Валенсия". Трибуны стадиона "Сан-Сиро", вмещающие более 80 тысяч человек, были заполнены не полностью, но довольно плотно. Из Испании приехали порядка двух с половиной тысяч фанатов. "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4:1, и после матча ликующие итальянцы праздновали в пабах. Гуляли до утра. А расстроенные испанцы отправились к себе домой — на поездах.
Через несколько дней "полыхнуло" в обеих странах. У 35 процентов футболистов испанского клуба выявили коронавирус. В Валенсии зафиксировали 2600 инфицированных. В Бергамо через неделю заболели семь тысяч, около тысячи в итоге погибли.
Бригада скорой помощи доставляет пациента в больницу в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
27 марта 2020, 08:00Наука
Самые опасные люди: суперраспространители инфекций

Расследование миланского события

Каждого больного полагается прежде всего изолировать, а потом выяснить, с кем он контактировал в последние дни. Затем специально назначенные люди, трейсеры, связываются с теми, на кого указал пациент, чтобы тоже отправить их на карантин, и так далее. Обратная трассировка контактов призвана оборвать цепочку и выявить первичный источник заражения.
Такую схему пытались применять во многих странах. Более или менее это удалось в Южной Корее, Вьетнаме, Японии и Тайване, неплохо получилось в Китае, США и Великобритании. Но в Италии и Испании эпидемиологические службы не смогли не только найти нулевого пациента — даже примерно определить, кто занес коронавирус на миланский стадион.
Исследования показали, что 80 процентов заражений происходит лишь от десяти процентов носителей вируса. Это так называемые суперраспространители. У них по каким-то не до конца понятным причинам очень высокая вирусная нагрузка в организме и слюне. Особенно они опасны в местах массового скопления людей, где выделяемые ими крошечные аэрозольные капли с вирусом вдыхают тысячи окружающих.
Ученые предполагают, что именно такой суперраспространитель был на стадионе в Милане. И, скорее всего, не один. И они заразили семь тысяч человек, включая игроков на поле. В Бергамо вторым пациентом с положительным тестом на COVID-19 стал спортивный журналист, во время матча находившийся в комментаторской кабинке.
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:00Наука
Коварный COVID-19. Врачи обновили список симптомов коронавирусной инфекции
Испанские ученые попытались разобраться в происхождении "миланского" вируса на генетическом уровне. Они отследили по крайней мере одну цепочку: вернувшийся с футбольного матча болельщик заразил как минимум 24 человека. У 12 взяли образцы вируса для секвенирования. У всех оказался генетический вариант SEC8, импортированный в Испанию из Италии. Помимо Валенсии, его примерно в то же время зафиксировали в Мадриде, Стране Басков, Ла-Риохе и Андалусии.
Авторы исследования не думают, что все это связано с событием суперраспространения на стадионе в Милане. В феврале еще не ввели ограничения, и в Испанию въезжали из Италии более 11 тысяч человек в день.

Опасные люди в опасном месте

Первый документально зафиксированный случай суперраспространения COVID-19 в мире произошел незадолго до "нулевой игры", в начале февраля в Южной Корее. Пожилая прихожанка Церкви Иисуса культа Синчхончжи из города Тэгу за три дня посетила два собрания в церкви, на каждом из которых присутствовали более 500 человек, а также фуршет в отеле. Всего, по данным Корейского центра по профилактике и контролю заболеваний, она заразила 1160 человек, а с учетом вторичных контактов — пять тысяч.
© Иллюстрация РИА НовостиХронология случаев заражения COVID-19 в Южной Корее. Прихожанка Церкви Иисуса из города Тэгу отмечена номером 31, так как она была 31-м по счету зарегистрированным пациентом с коронавирусной инфекцией в стране
Хронология случаев заражения COVID-19 в Южной Корее от начала до 31-го пациента - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Хронология случаев заражения COVID-19 в Южной Корее. Прихожанка Церкви Иисуса из города Тэгу отмечена номером 31, так как она была 31-м по счету зарегистрированным пациентом с коронавирусной инфекцией в стране
В Малайзии и Индии в марте 2020-го на религиозных мероприятиях заразились более трех и четырех тысяч человек соответственно. Потом локальные вспышки по полторы-две тысячи происходили на предприятиях Малайзии, Канады, США и Германии, на рынках Индии и Шри-Ланки, на военных кораблях и базах, в вахтовых поселках.
Практически во всех американских тюрьмах с марта по июль 2020-го были случаи суперраспространения, когда инфицировались от 500 до 2500 человек.
На сегодняшний день в базе суперраспространений COVID-19, созданной и поддерживаемой исследователями Лондонской школы гигиены и тропической медицины, значится более двух тысяч таких событий. Ученые считают, что их профилактика и предотвращение должны стать основой стратегии борьбы с эпидемией. И центральную роль отводят вакцинации. Хотя прививка не дает стопроцентной гарантии, при массовой иммунизации суперраспространение практически исключено.
CC BY-SA 4.0 / Tkarcher / Три сценария последствий событий суперраспространения в зависимости от уровня иммунитета в популяции
Три сценария последствий событий суперраспространения в зависимости от уровня иммунитета в популяции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Tkarcher /
Три сценария последствий событий суперраспространения в зависимости от уровня иммунитета в популяции
 
НаукаИталияЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
Лента новостейМолния