https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755199455.html

Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Заболеваемость коронавирусом среди детей в РФ выросла кратно по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:55

2021-10-19T13:55

2021-10-19T14:02

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди детей в РФ выросла кратно по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Министр добавил, что в этой связи выросло нагрузка на педиатрическую службу.

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

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2021

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