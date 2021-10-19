https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755199455.html
Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Заболеваемость коронавирусом среди детей в РФ выросла кратно по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:55
2021-10-19T13:55
2021-10-19T14:02
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди детей в РФ выросла кратно по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Министр добавил, что в этой связи выросло нагрузка на педиатрическую службу.
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13:55 19.10.2021 (обновлено: 14:02 19.10.2021)
Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Мурашко: заболеваемость COVID-19 среди детей выросла кратно по сравнению с прошлым годом