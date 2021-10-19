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В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты
В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 19.10.2021
В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты
Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник в КНДР, составила примерно 590 километров, сообщило информационное агентство Рёнхап. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:53
2021-10-19T10:53
2021-10-19T10:53
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник в КНДР, составила примерно 590 километров, сообщило информационное агентство Рёнхап.Согласно оценкам, передает агентство, максимальная высота полета достигла 60 километров при дальности 590 километров.Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее использовать технологии баллистических ракет, и нынешний пуск БРПЛ, как полагают в Сеуле, также попадает под этот запрет. Против КНДР действуют международные санкции, однако это не останавливает Пхеньян от продолжения ракетной программы.Как заявляют в КНДР, разрабатываемые ею вооружения, силы ядерного сдерживания не направлены ни против США, ни против Южной Кореи, и их цель - сохранение мира.
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея
В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты
В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты до 590 километров