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В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты
В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 19.10.2021
В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты
Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник в КНДР, составила примерно 590 километров, сообщило информационное агентство Рёнхап. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:53
2021-10-19T10:53
в мире
сша
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник в КНДР, составила примерно 590 километров, сообщило информационное агентство Рёнхап.Согласно оценкам, передает агентство, максимальная высота полета достигла 60 километров при дальности 590 километров.Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее использовать технологии баллистических ракет, и нынешний пуск БРПЛ, как полагают в Сеуле, также попадает под этот запрет. Против КНДР действуют международные санкции, однако это не останавливает Пхеньян от продолжения ракетной программы.Как заявляют в КНДР, разрабатываемые ею вооружения, силы ядерного сдерживания не направлены ни против США, ни против Южной Кореи, и их цель - сохранение мира.
https://ria.ru/20211019/raketa-1755138347.html
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пхеньян
южная корея
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея
10:53 19.10.2021
 
В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты

В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты до 590 километров

© REUTERS / Kim Hong-JiЖители Южной Кореи смотрят телевизионный репортаж о запуске Северной Кореей баллистической ракеты
Жители Южной Кореи смотрят телевизионный репортаж о запуске Северной Кореей баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник в КНДР, составила примерно 590 километров, сообщило информационное агентство Рёнхап.
Согласно оценкам, передает агентство, максимальная высота полета достигла 60 километров при дальности 590 километров.
Испытания новой зенитной ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Выпущенная КНДР ракета пролетела 430-450 километров, сообщили СМИ
Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее использовать технологии баллистических ракет, и нынешний пуск БРПЛ, как полагают в Сеуле, также попадает под этот запрет. Против КНДР действуют международные санкции, однако это не останавливает Пхеньян от продолжения ракетной программы.
Как заявляют в КНДР, разрабатываемые ею вооружения, силы ядерного сдерживания не направлены ни против США, ни против Южной Кореи, и их цель - сохранение мира.
Кадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР
 
В миреСШАООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянЮжная Корея
 
 
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