https://ria.ru/20211019/koreya-1755156805.html

В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты

В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 19.10.2021

В Южной Корее уточнили дальность полета выпущенной КНДР ракеты

Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник в КНДР, составила примерно 590 километров, сообщило информационное агентство Рёнхап. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:53

2021-10-19T10:53

2021-10-19T10:53

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пхеньян

южная корея

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дальность полета БРПЛ, испытанной во вторник в КНДР, составила примерно 590 километров, сообщило информационное агентство Рёнхап.Согласно оценкам, передает агентство, максимальная высота полета достигла 60 километров при дальности 590 километров.Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее использовать технологии баллистических ракет, и нынешний пуск БРПЛ, как полагают в Сеуле, также попадает под этот запрет. Против КНДР действуют международные санкции, однако это не останавливает Пхеньян от продолжения ракетной программы.Как заявляют в КНДР, разрабатываемые ею вооружения, силы ядерного сдерживания не направлены ни против США, ни против Южной Кореи, и их цель - сохранение мира.

https://ria.ru/20211019/raketa-1755138347.html

https://ria.ru/20211019/raketa-1755141551.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея