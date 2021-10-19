https://ria.ru/20211019/kirienko-1755153935.html

Кириенко призвал обеспечить безопасность в информационной сфере

Кириенко призвал обеспечить безопасность в информационной сфере - РИА Новости, 19.10.2021

Кириенко призвал обеспечить безопасность в информационной сфере

Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью бизнеса и власти, нужно вместе выработать подход для ее достижения,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:41

2021-10-19T10:41

2021-10-19T10:42

технологии

сергей кириенко

россия

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью бизнеса и власти, нужно вместе выработать подход для ее достижения, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Традиционно главной темой форума становится регулирование в сфере инфо-коммуникационных технологий, и принципиально важно, что обсуждение этого вопроса ведётся участниками телекоммуникационной отрасли напрямую с представителями регулятора и государства... Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве - общая цель, а значит нам вместе необходимо выработать и согласовывать подход к неё достижению. Что называется, держать руку на пульсе",- говорится в зачитанном приветственном слове Кириенко в ходе XX форума "Спектр".Государство не меньше, чем бизнес, заинтересовано в защищённой от возможного негативного воздействия работе национального сегмента интернета , заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."В не меньшей степени, чем бизнес, государство заинтересовано и в том, чтобы работа российской сети и связи, и национального сегмента интернета была стабильной, надежно защищённой от возможного негативного воздействия", - говорится в зачитанном приветственном слове Кириенко в ходе XX Форума Спектр.

https://ria.ru/20210703/infobezopasnost-1739753682.html

https://ria.ru/20200925/informbezopasnost-1577765043.html

россия

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технологии, сергей кириенко, россия