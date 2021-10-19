https://ria.ru/20211019/kirienko-1755153935.html
Кириенко призвал обеспечить безопасность в информационной сфере
Кириенко призвал обеспечить безопасность в информационной сфере - РИА Новости, 19.10.2021
Кириенко призвал обеспечить безопасность в информационной сфере
Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью бизнеса и власти, нужно вместе выработать подход для ее достижения,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:41
2021-10-19T10:41
2021-10-19T10:42
технологии
сергей кириенко
россия
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью бизнеса и власти, нужно вместе выработать подход для ее достижения, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Традиционно главной темой форума становится регулирование в сфере инфо-коммуникационных технологий, и принципиально важно, что обсуждение этого вопроса ведётся участниками телекоммуникационной отрасли напрямую с представителями регулятора и государства... Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве - общая цель, а значит нам вместе необходимо выработать и согласовывать подход к неё достижению. Что называется, держать руку на пульсе",- говорится в зачитанном приветственном слове Кириенко в ходе XX форума "Спектр".Государство не меньше, чем бизнес, заинтересовано в защищённой от возможного негативного воздействия работе национального сегмента интернета , заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."В не меньшей степени, чем бизнес, государство заинтересовано и в том, чтобы работа российской сети и связи, и национального сегмента интернета была стабильной, надежно защищённой от возможного негативного воздействия", - говорится в зачитанном приветственном слове Кириенко в ходе XX Форума Спектр.
https://ria.ru/20210703/infobezopasnost-1739753682.html
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технологии, сергей кириенко, россия
10:41 19.10.2021 (обновлено: 10:42 19.10.2021)
Кириенко призвал обеспечить безопасность в информационной сфере
Кириенко назвал безопасность в информационной сфере общей целью бизнеса и власти
СОЧИ, 19 окт - РИА Новости.
Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью бизнеса и власти, нужно вместе выработать подход для ее достижения, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
"Традиционно главной темой форума становится регулирование в сфере инфо-коммуникационных технологий, и принципиально важно, что обсуждение этого вопроса ведётся участниками телекоммуникационной отрасли напрямую с представителями регулятора и государства... Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве - общая цель, а значит нам вместе необходимо выработать и согласовывать подход к неё достижению. Что называется, держать руку на пульсе",- говорится в зачитанном приветственном слове Кириенко в ходе XX форума "Спектр".
Государство не меньше, чем бизнес, заинтересовано в защищённой от возможного негативного воздействия работе национального сегмента интернета , заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В не меньшей степени, чем бизнес, государство заинтересовано и в том, чтобы работа российской сети и связи, и национального сегмента интернета была стабильной, надежно защищённой от возможного негативного воздействия", - говорится в зачитанном приветственном слове Кириенко в ходе XX Форума Спектр.