https://ria.ru/20211019/italiya-1755176084.html

Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону

Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 19.10.2021

Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону

Премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:15

2021-10-19T12:15

2021-10-19T12:20

в мире

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владимир путин

большая двадцатка

марио драги

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме, сообщает правительственный дворец Киджи."Сегодня утром у премьер-министра Марио Драги состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения", - сообщает пресс-служба итальянского Совета министров.

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754717876.html

италия

афганистан

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рим

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в мире, италия, афганистан, россия, рим, владимир путин, большая двадцатка, марио драги