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Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
Премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:15
2021-10-19T12:20
в мире
италия
афганистан
россия
рим
владимир путин
большая двадцатка
марио драги
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме, сообщает правительственный дворец Киджи."Сегодня утром у премьер-министра Марио Драги состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения", - сообщает пресс-служба итальянского Совета министров.
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в мире, италия, афганистан, россия, рим, владимир путин, большая двадцатка, марио драги
12:15 19.10.2021 (обновлено: 12:20 19.10.2021)
 
Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону

Премьер Италии Драги обсудил с Путиным развитие ситуации в Афганистане

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме, сообщает правительственный дворец Киджи.
"Сегодня утром у премьер-министра Марио Драги состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения", - сообщает пресс-служба итальянского Совета министров.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:41Захват власти в Афганистане талибами
Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
 
В миреИталияАфганистанРоссияРимВладимир ПутинБольшая двадцаткаМарио Драги
 
 
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