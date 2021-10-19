https://ria.ru/20211019/italiya-1755176084.html
Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
Премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:15
2021-10-19T12:15
2021-10-19T12:20
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большая двадцатка
марио драги
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме, сообщает правительственный дворец Киджи."Сегодня утром у премьер-министра Марио Драги состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения", - сообщает пресс-служба итальянского Совета министров.
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754717876.html
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в мире, италия, афганистан, россия, рим, владимир путин, большая двадцатка, марио драги
12:15 19.10.2021 (обновлено: 12:20 19.10.2021)
Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
Премьер Италии Драги обсудил с Путиным развитие ситуации в Афганистане