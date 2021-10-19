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Ульяновская область
https://ria.ru/20211019/investory-1755230683.html
Глава Ульяновской области призвал усилить работу по поиску инвесторов
Глава Ульяновской области призвал усилить работу по поиску инвесторов - РИА Новости, 19.10.2021
Глава Ульяновской области призвал усилить работу по поиску инвесторов
Восемь новых инвестиционных объектов введено в эксплуатацию в Ульяновской области в 2021 году, в результате создано более 600 рабочих мест, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:51
2021-10-19T15:51
ульяновская область
экономика
алексей русских
инвестиции
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УЛЬЯНОВСК, 19 окт – РИА Новости. Восемь новых инвестиционных объектов введено в эксплуатацию в Ульяновской области в 2021 году, в результате создано более 600 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам совещания по финансово-экономическим вопросам, которое провел глава региона Алексей Русских."Убежден, инвестиции – это тот механизм, который позволит вытащить экономику области из коронавирусного кризиса. Сейчас между регионами идет жесткая конкуренция за инвесторов. Еще два-три года, и основные ниши будут заняты, и дальше инвесторы будут штучным товаром. Поэтому нужно усилить работу и искать новые направления", - приводит пресс-служба слова Русских.Как сообщил на совещании гендиректор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, за 9 месяцев этого года регион привлек девять новых инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 22 миллиардов рублей."Это инвесторы из России, Америки, Турции, Германии. В эксплуатацию введено восемь проектов с объемом вложений свыше 5,7 миллиарда рублей, создано 638 новых рабочих мест. К строительству своих производственных объектов приступили десять инвесторов с проектами на общую сумму порядка 18 миллиардов рублей. Их реализация завершится в 2022-2024 годах. После запуска будет создано еще порядка 1200 новых рабочих мест. Мы будем большое внимание уделять перспективным отраслям, которые имеют потенциал развития в ближайшие годы, прежде всего, таким, как возобновляемая энергетика и новые материалы: речь о композитных материалах для авиации, автомобильной сферы, строительства, энергетики", - сказал Васин.До конца текущего года планируется подписать с российскими компаниями еще три соглашения об инвестировании. Общий объем вложений составит свыше пяти миллиардов рублей.Как отметили в пресс-службе, в регионе ведется работа по формированию новых отраслей экономики. В сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) расширяется присутствие компаний, которые являются поставщиками и девелоперами в отрасли альтернативной энергетики.В регионе также ведется работа по дальнейшему развитию ветропарков и строительству солнечных электростанций. В частности, в этом году начата работа по созданию углеродно-нейтральной зоны на территории индустриального парка "Заволжье".Кроме того, регион продолжает вкладывать средства в развитие "точек роста": производственной инфраструктуры на территории ПОЭЗ "Ульяновск", индустриального парка "Заволжье", в проектирование объектов инфраструктуры ТОСЭР "Инза" и ТОСЭР "Димитровград". В течение двух лет в области планируется направить на развитие инвестиционной инфраструктуры не менее 4,5 миллиарда рублей, отмечает пресс-служба.
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экономика, алексей русских, инвестиции
15:51 19.10.2021
 

Глава Ульяновской области призвал усилить работу по поиску инвесторов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛЬЯНОВСК, 19 окт – РИА Новости. Восемь новых инвестиционных объектов введено в эксплуатацию в Ульяновской области в 2021 году, в результате создано более 600 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам совещания по финансово-экономическим вопросам, которое провел глава региона Алексей Русских.
"Убежден, инвестиции – это тот механизм, который позволит вытащить экономику области из коронавирусного кризиса. Сейчас между регионами идет жесткая конкуренция за инвесторов. Еще два-три года, и основные ниши будут заняты, и дальше инвесторы будут штучным товаром. Поэтому нужно усилить работу и искать новые направления", - приводит пресс-служба слова Русских.
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Как сообщил на совещании гендиректор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, за 9 месяцев этого года регион привлек девять новых инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 22 миллиардов рублей.
"Это инвесторы из России, Америки, Турции, Германии. В эксплуатацию введено восемь проектов с объемом вложений свыше 5,7 миллиарда рублей, создано 638 новых рабочих мест. К строительству своих производственных объектов приступили десять инвесторов с проектами на общую сумму порядка 18 миллиардов рублей. Их реализация завершится в 2022-2024 годах. После запуска будет создано еще порядка 1200 новых рабочих мест. Мы будем большое внимание уделять перспективным отраслям, которые имеют потенциал развития в ближайшие годы, прежде всего, таким, как возобновляемая энергетика и новые материалы: речь о композитных материалах для авиации, автомобильной сферы, строительства, энергетики", - сказал Васин.
До конца текущего года планируется подписать с российскими компаниями еще три соглашения об инвестировании. Общий объем вложений составит свыше пяти миллиардов рублей.
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Как отметили в пресс-службе, в регионе ведется работа по формированию новых отраслей экономики. В сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) расширяется присутствие компаний, которые являются поставщиками и девелоперами в отрасли альтернативной энергетики.
"Сегодня ВИЭ используется как новая точка роста для всей экономики области, именно поэтому необходимо продолжать развивать промышленный кластер ВИЭ, привлекая инвесторов к локализации технологий и созданию производств комплектующих и материалов", - приводит пресс-служба слова и.о. зампредседателя правительства Ульяновской области Марины Алексеевой.
В регионе также ведется работа по дальнейшему развитию ветропарков и строительству солнечных электростанций. В частности, в этом году начата работа по созданию углеродно-нейтральной зоны на территории индустриального парка "Заволжье".
Кроме того, регион продолжает вкладывать средства в развитие "точек роста": производственной инфраструктуры на территории ПОЭЗ "Ульяновск", индустриального парка "Заволжье", в проектирование объектов инфраструктуры ТОСЭР "Инза" и ТОСЭР "Димитровград". В течение двух лет в области планируется направить на развитие инвестиционной инфраструктуры не менее 4,5 миллиарда рублей, отмечает пресс-служба.
 
Ульяновская областьЭкономикаАлексей РусскихИнвестиции
 
 
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