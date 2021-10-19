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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html
Голикова предложила объявить выходные с 30 октября по 7 ноября
Голикова предложила объявить выходные с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова предложила объявить выходные с 30 октября по 7 ноября
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:45
2021-10-19T15:46
общество
сша
москва
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни."При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Голикова также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.После ноябрьских выходных регионам следует "аккуратно открывать" отрасли после нерабочих дней, добавила вице-премьер. Они могут сами принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.Председатель правительства Михаил Мишустин поручил обобщить все инициативы и доложить о них совещании у президента, которое состоится завтра.За последние сутки в России выявили 33 740 случаев заражения коронавирусов (накануне было 34 325). На первом месте по приросту заболевших — Москва, затем идут Санкт-Петербург (3220) и Подмосковье (2955). В конце списка — Ненецкий округ (14), Магаданская область (18) и Чукотка (18). Выписались 23 426 человек, с начала эпидемии — 7 040 481.В мире насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия — на пятом месте.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755196916.html
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"Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19
"Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19
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"Надо действовать на опережение" – Мишустин о предложениях Голиковой по антиковидным мерам
Предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с распространения COVID-19. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября. Также она предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей.
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общество, сша, москва, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
14:45 19.10.2021 (обновлено: 15:46 19.10.2021)
 
Голикова предложила объявить выходные с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила ввести выходные дни с 30 октября по 7 ноября из-за коронавируса

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.
"При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Голикова также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.
После ноябрьских выходных регионам следует "аккуратно открывать" отрасли после нерабочих дней, добавила вице-премьер. Они могут сами принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил обобщить все инициативы и доложить о них совещании у президента, которое состоится завтра.
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За последние сутки в России выявили 33 740 случаев заражения коронавирусов (накануне было 34 325). На первом месте по приросту заболевших — Москва, затем идут Санкт-Петербург (3220) и Подмосковье (2955). В конце списка — Ненецкий округ (14), Магаданская область (18) и Чукотка (18). Выписались 23 426 человек, с начала эпидемии — 7 040 481.
В мире насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия — на пятом месте.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
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Распространение коронавирусаОбществоСШАМоскваВладимир ПутинМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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