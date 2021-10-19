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https://ria.ru/20211019/gaz-1755134731.html
США и Китай готовят "газовую свинью" Европе
Назван фактор, усугубляющий энергокризис в Европе - РИА Новости, 19.10.2021
США и Китай готовят "газовую свинью" Европе
Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе. С таким предупреждением выступил немецкий телеканал N-TV. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:58
2021-10-19T06:58
в мире
сша
европа
китай
сжиженный природный газ
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе. С таким предупреждением выступил немецкий телеканал N-TV.Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке стабилизировалась на уровне около тысячи долларов.По мнению экспертов, рост цен на фьючерсы можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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сша
европа
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в мире, сша, европа, китай, сжиженный природный газ
06:58 19.10.2021
 
Назван фактор, усугубляющий энергокризис в Европе

N-TV: сделка между США и Китаем усугубит энергетический кризис в Европе

© REUTERS / Chen Aizhu//File PhotoТанкер для сжиженного природного газа в китайском Даляне
Танкер для сжиженного природного газа в китайском Даляне - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Chen Aizhu//File Photo
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе. С таким предупреждением выступил немецкий телеканал N-TV.
"Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны", - говорится в материале.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.
Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
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Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке стабилизировалась на уровне около тысячи долларов.
По мнению экспертов, рост цен на фьючерсы можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
 
В миреСШАЕвропаКитайсжиженный природный газ
 
 
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