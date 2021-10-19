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"Горстка" победителей. Почему Эрдогана так волнует устройство мира
"Горстка" победителей. Почему Эрдогана так волнует устройство мира - РИА Новости, 19.10.2021
"Горстка" победителей. Почему Эрдогана так волнует устройство мира
"Горстка стран-победителей" — то есть пятерка постоянных членов Совбеза ООН — не вправе решать судьбы мира, уверен президент Турции. Он давно призывает к... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:22
2021-10-19T19:38
в мире
реджеп тайип эрдоган
совет безопасности оон
дмитрий песков
сергей лавров
владимир джабаров
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. "Горстка стран-победителей" — то есть пятерка постоянных членов Совбеза ООН — не вправе решать судьбы мира, уверен президент Турции. Он давно призывает к реформе этой структуры и не выбирает выражений. За изменения выступает и Москва, но высказывания Эрдогана удивили российских политиков. На что именно претендует Анкара, критикуя архитектуру глобальной безопасности, разбиралось РИА Новости.Мир — больше пяти"Судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран — победителей во Второй мировой войне", — заявил Эрдоган во время турне по государствам Африки.Депутаты Анголы, перед которыми он это произнес, не сдерживали эмоций. От оваций турецкий лидер распалился еще сильнее и пообещал покончить с несправедливостью в мире. Начать предложил с реформы Совбеза ООН."Невозможно игнорировать перемены и не считаться с Африкой. Мы отвергаем потребительский подход Запада к континенту. У африканских стран богатая история и культура. Немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Мир — больше пяти", — провозгласил Эрдоган.Анкара не первый год настаивает на реформе Совбеза. Да и сама не прочь получить постоянное членство с правом вето. На сентябрьской Генассамблее ООН Эрдоган пригрозил "загнать в угол несменяемую пятерку". Для этого он разработал дорожную карту, главный пункт которой — созыв чрезвычайного заседания."Пять постоянных членов Совбеза собираются и управляют миром, как хотят. Не постоянным участникам они указывают, когда поднять руку для голосования, когда опустить. Временные члены — лишь декорация", — возмущался Эрдоган.Баланс силНе только Турция — страны Латинской Америки, Индия, Япония выступают за расширение Совбеза. Но обычно следуют дипломатическому этикету и избегают резких высказываний. Никто не ставит под сомнение, что при формировании ООН в 1945-м страны — победители во Второй мировой войне — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай — справедливо возглавили Совбез.Поэтому обращение Эрдогана к "пятерке" как к "горстке победителей" не могло остаться незамеченным. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Анкару не расшатывать международную безопасность."Пятерка уравновешивает ситуацию в мире. Нет гарантии, что от расширения участников Совбез станет стабильнее", — поддержал коллегу сенатор Сергей Цеков.На выпад Эрдогана отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не считает, что слова турецкого лидера — это попытка пересмотра итогов Второй мировой войны."Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, — пояснил Песков. — Путин выступил с инициативой о том, чтобы "пятерка" собралась и обсудила все вопросы. Что касается России, то она была, есть и остается приверженным членом организации, Совбеза и сохраняет верность Уставу ООН".Сергей Лавров признал: "Есть необходимость адаптировать Совбез под новые реалии". И расширять состав участников следует не за счет Запада, уточнил глава МИД. Но в целом отметил "хорошо известное красноречие" Эрдогана.Нейтралитет к нацистам и союзникамТурция во Второй мировой сохраняла нейтралитет. К антигитлеровской коалиции присоединилась лишь в феврале 1945-го — и то формально. В боевых действиях не участвовала.Объясняла это потерями в Первой мировой. "Мы не намерены возрождать Оттоманскую империю", — ответил глава турецкого МИД Рюштю Арасом на предложение немецкого коллеги Иоахима фон Риббентропа присоединиться к странам "оси".Но и военный договор с Британией и Францией там трактовали по-своему. Когда недалеко от границ развернулись боевые действия, Анкара отказались помогать союзникам, указав, что договор применим лишь в случае прямой агрессии против Турции.Такая неопределенность не устраивала и Советский Союз. Москва убеждала Анкару не вести переговоры с нацистами, а усилить связи с коммунистами. Но турки раз за разом ссылались на нейтралитет и продолжали торговать с Берлином.Войну Германии объявили, когда уже все было ясно и антигитлеровская коалиция обсуждала послевоенный порядок.Турция как лидер мусульман"В Турции Вторую мировую воспринимают иначе, чем в России и на Западе. В образовательных программах школ и вузов акцент на том, что Анкаре удалось сохранить нейтралитет. Это преподносится как преимущество. В общественном дискурсе власти, руководившие страной в тот период, прославляют за мудрость и умение балансировать между Берлином, Лондоном, Парижем и Москвой. Поэтому высказыванию Эрдогана о "горстке победителей" не придали внимания", — объясняет Орхан Гафарлы, эксперт Центра политических исследований в Анкаре.Он уверен, что и Эрдоган не ставит под сомнение итоги Второй мировой войны. Но эксперт отмечает, что реформа Совбеза ООН действительно давно беспокоит турецкого лидера."Позиция Турции сводится к тому, что после холодной войны мир существенно изменился и сейчас невозможно игнорировать исламские страны, Бразилию, Индию. Все это крупные экономики, там большое население. Их мнение должно учитываться", — говорит Гафарлы.Специалист по Турции Яшар Ниязбаев обращает внимание на то, что Эрдоган поднимает тему реформы Совбеза практически на всех международных саммитах. В стране это так и называют: "Мир больше пяти"."Раньше Турция следовала принципу, заложенному еще первым президентом Мустафой Кемалем Ататюрком. Тот постоянно повторял: "Мир на родине, мир во всем мире". И в этом суть политики нейтралитета. Анкара не ставит под сомнение победу союзников во Второй мировой войне. Но в общественном дискурсе разгром нацистов не воспринимается как спасение, в том числе Турции. Там подчеркивают, что Анкара стремилась к миру во всеми, потому вела переговоры и с гитлеровской Германией", —объясняет Ниязбаев.В музеях, библиотеках, архивах в свободном доступе — фотографии сороковых годов, где высшие руководители Третьего рейха разгуливают по Стамбулу и позируют возле собора Святой Софии.Именно при Эрдогане Турция отказалась от политики нейтралитета. Сейчас Анкара, наоборот, участвует во многих региональных конфликтах в качестве посредника: в Африке, в Сирии.Последний пример — Турция предлагает помощь в разрешении афганского кризиса и устанавливает контакты с талибами. В этом тюрколог тоже видит попытки Анкары возглавить мусульманский мир — пока хотя бы в Совбезе ООН.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, совет безопасности оон, дмитрий песков, сергей лавров, владимир джабаров
19:22 19.10.2021 (обновлено: 19:38 19.10.2021)
 

"Горстка" победителей. Почему Эрдогана так волнует устройство мира

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. "Горстка стран-победителей" — то есть пятерка постоянных членов Совбеза ООН — не вправе решать судьбы мира, уверен президент Турции. Он давно призывает к реформе этой структуры и не выбирает выражений. За изменения выступает и Москва, но высказывания Эрдогана удивили российских политиков. На что именно претендует Анкара, критикуя архитектуру глобальной безопасности, разбиралось РИА Новости.

Мир — больше пяти

"Судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран — победителей во Второй мировой войне", — заявил Эрдоган во время турне по государствам Африки.
Депутаты Анголы, перед которыми он это произнес, не сдерживали эмоций. От оваций турецкий лидер распалился еще сильнее и пообещал покончить с несправедливостью в мире. Начать предложил с реформы Совбеза ООН.
"Невозможно игнорировать перемены и не считаться с Африкой. Мы отвергаем потребительский подход Запада к континенту. У африканских стран богатая история и культура. Немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Мир — больше пяти", — провозгласил Эрдоган.
© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
Анкара не первый год настаивает на реформе Совбеза. Да и сама не прочь получить постоянное членство с правом вето. На сентябрьской Генассамблее ООН Эрдоган пригрозил "загнать в угол несменяемую пятерку". Для этого он разработал дорожную карту, главный пункт которой — созыв чрезвычайного заседания.
"Пять постоянных членов Совбеза собираются и управляют миром, как хотят. Не постоянным участникам они указывают, когда поднять руку для голосования, когда опустить. Временные члены — лишь декорация", — возмущался Эрдоган.

Баланс сил

Не только Турция — страны Латинской Америки, Индия, Япония выступают за расширение Совбеза. Но обычно следуют дипломатическому этикету и избегают резких высказываний. Никто не ставит под сомнение, что при формировании ООН в 1945-м страны — победители во Второй мировой войне — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай — справедливо возглавили Совбез.
Поэтому обращение Эрдогана к "пятерке" как к "горстке победителей" не могло остаться незамеченным. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Анкару не расшатывать международную безопасность.
"Пятерка уравновешивает ситуацию в мире. Нет гарантии, что от расширения участников Совбез станет стабильнее", — поддержал коллегу сенатор Сергей Цеков.
На выпад Эрдогана отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не считает, что слова турецкого лидера — это попытка пересмотра итогов Второй мировой войны.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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"Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, — пояснил Песков. — Путин выступил с инициативой о том, чтобы "пятерка" собралась и обсудила все вопросы. Что касается России, то она была, есть и остается приверженным членом организации, Совбеза и сохраняет верность Уставу ООН".
Сергей Лавров признал: "Есть необходимость адаптировать Совбез под новые реалии". И расширять состав участников следует не за счет Запада, уточнил глава МИД. Но в целом отметил "хорошо известное красноречие" Эрдогана.

Нейтралитет к нацистам и союзникам

Турция во Второй мировой сохраняла нейтралитет. К антигитлеровской коалиции присоединилась лишь в феврале 1945-го — и то формально. В боевых действиях не участвовала.
Объясняла это потерями в Первой мировой. "Мы не намерены возрождать Оттоманскую империю", — ответил глава турецкого МИД Рюштю Арасом на предложение немецкого коллеги Иоахима фон Риббентропа присоединиться к странам "оси".
Но и военный договор с Британией и Францией там трактовали по-своему. Когда недалеко от границ развернулись боевые действия, Анкара отказались помогать союзникам, указав, что договор применим лишь в случае прямой агрессии против Турции.
© AP PhotoЗамаскированная пушка возле мечети в Стамбуле, Турция. 1939 год
Замаскированная пушка возле мечети в Стамбуле, Турция. 1939 год - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo
Замаскированная пушка возле мечети в Стамбуле, Турция. 1939 год
Такая неопределенность не устраивала и Советский Союз. Москва убеждала Анкару не вести переговоры с нацистами, а усилить связи с коммунистами. Но турки раз за разом ссылались на нейтралитет и продолжали торговать с Берлином.
Войну Германии объявили, когда уже все было ясно и антигитлеровская коалиция обсуждала послевоенный порядок.

Турция как лидер мусульман

"В Турции Вторую мировую воспринимают иначе, чем в России и на Западе. В образовательных программах школ и вузов акцент на том, что Анкаре удалось сохранить нейтралитет. Это преподносится как преимущество. В общественном дискурсе власти, руководившие страной в тот период, прославляют за мудрость и умение балансировать между Берлином, Лондоном, Парижем и Москвой. Поэтому высказыванию Эрдогана о "горстке победителей" не придали внимания", — объясняет Орхан Гафарлы, эксперт Центра политических исследований в Анкаре.
Он уверен, что и Эрдоган не ставит под сомнение итоги Второй мировой войны. Но эксперт отмечает, что реформа Совбеза ООН действительно давно беспокоит турецкого лидера.
"Позиция Турции сводится к тому, что после холодной войны мир существенно изменился и сейчас невозможно игнорировать исламские страны, Бразилию, Индию. Все это крупные экономики, там большое население. Их мнение должно учитываться", — говорит Гафарлы.
Специалист по Турции Яшар Ниязбаев обращает внимание на то, что Эрдоган поднимает тему реформы Совбеза практически на всех международных саммитах. В стране это так и называют: "Мир больше пяти".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПродавец атрибутики во время подготовки к конституционному референдуму в Турции
Продавец атрибутики во время подготовки к конституционному референдуму в Турции - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Продавец атрибутики во время подготовки к конституционному референдуму в Турции
"Раньше Турция следовала принципу, заложенному еще первым президентом Мустафой Кемалем Ататюрком. Тот постоянно повторял: "Мир на родине, мир во всем мире". И в этом суть политики нейтралитета. Анкара не ставит под сомнение победу союзников во Второй мировой войне. Но в общественном дискурсе разгром нацистов не воспринимается как спасение, в том числе Турции. Там подчеркивают, что Анкара стремилась к миру во всеми, потому вела переговоры и с гитлеровской Германией", —объясняет Ниязбаев.
В музеях, библиотеках, архивах в свободном доступе — фотографии сороковых годов, где высшие руководители Третьего рейха разгуливают по Стамбулу и позируют возле собора Святой Софии.
Именно при Эрдогане Турция отказалась от политики нейтралитета. Сейчас Анкара, наоборот, участвует во многих региональных конфликтах в качестве посредника: в Африке, в Сирии.
Последний пример — Турция предлагает помощь в разрешении афганского кризиса и устанавливает контакты с талибами. В этом тюрколог тоже видит попытки Анкары возглавить мусульманский мир — пока хотя бы в Совбезе ООН.
На улице города Ялова после предвыборного митинга кандидата в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 25.05.2019
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