https://ria.ru/20211019/erdogan-1755185697.html
Песков ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Песков ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой - РИА Новости, 19.10.2021
Песков ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Россия сохраняет верность Уставу ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана о том, что судьбы... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:07
2021-10-19T13:07
2021-10-19T15:35
в мире
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия сохраняет верность Уставу ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне.Он также напомнил, что Путин недавно предложил постоянным членам Совбеза ООН собраться, чтобы обсудить все вызовы, которые стоят перед человечеством.Вчера во время визита в Анголу Эрдоган в очередной раз заявил о необходимости расширить число стран с правом вето в ООН; сейчас оно есть только у России, США, Великобритании, Франции и Китая. По его словам, большую политику нельзя оставлять на милость "горстки" государств, которые победили фашизм.При этом в Москве, Вашингтоне, Лондоне, Париже и Пекине также не раз высказывали идею о том, что пора менять архитектуру глобальной безопасности. В первую очередь участники рассматривают таких кандидатов в постоянные члены организации, как страны G4: Германия, Бразилия, Индия и Япония.Высказывания Эрдогана вызвали критику в России. Так, сенатор Владимир Джабаров предостерег Анкару от расшатывания системы мировой стабильности, тем более что, по его словам, Турция за последние десятилетия не предприняла никаких действий, "направленных на мирные достижения".
https://ria.ru/20191127/1561635837.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, совет безопасности оон, россия, ангола, оон, турция
13:07 19.10.2021 (обновлено: 15:35 19.10.2021)
Песков ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Песков о словах Эрдогана о "горстке" победителей в СБ ООН: Россия верна уставу организации