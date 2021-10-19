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Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой - РИА Новости, 19.10.2021
Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Попытки президента Турции Тайипа Эрдогана переделать систему мировой безопасности опасны для ее устойчивости, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:31
2021-10-19T12:31
в мире
турция
совет безопасности оон
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Попытки президента Турции Тайипа Эрдогана переделать систему мировой безопасности опасны для ее устойчивости, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. Также он заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации."Очень опасно такими заявлениями расшатывать систему мировой безопасности, пытаясь в мирное время ее переделать. Тем более со стороны Турции, в отношении которой я не припомню действий за последние десятилетия, которые были направлены на мирные достижения", - заявил Джабаров.Сенатор подчеркнул, что нынешняя структура Совбеза ООН эффективна и отвечает возложенным на него задачам.
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в мире, турция, совет безопасности оон, совет федерации рф, владимир джабаров
12:31 19.10.2021
 
Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой

Сенатор Джабаров назвал слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой опасными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Попытки президента Турции Тайипа Эрдогана переделать систему мировой безопасности опасны для ее устойчивости, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. Также он заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации.
"Очень опасно такими заявлениями расшатывать систему мировой безопасности, пытаясь в мирное время ее переделать. Тем более со стороны Турции, в отношении которой я не припомню действий за последние десятилетия, которые были направлены на мирные достижения", - заявил Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что нынешняя структура Совбеза ООН эффективна и отвечает возложенным на него задачам.
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:52
МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад
 
В миреТурцияСовет Безопасности ООНСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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