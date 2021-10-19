https://ria.ru/20211019/erdogan-1755178294.html
Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой - РИА Новости, 19.10.2021
Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Попытки президента Турции Тайипа Эрдогана переделать систему мировой безопасности опасны для ее устойчивости, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:31
2021-10-19T12:31
2021-10-19T12:31
в мире
турция
совет безопасности оон
совет федерации рф
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Попытки президента Турции Тайипа Эрдогана переделать систему мировой безопасности опасны для ее устойчивости, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. Также он заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации."Очень опасно такими заявлениями расшатывать систему мировой безопасности, пытаясь в мирное время ее переделать. Тем более со стороны Турции, в отношении которой я не припомню действий за последние десятилетия, которые были направлены на мирные достижения", - заявил Джабаров.Сенатор подчеркнул, что нынешняя структура Совбеза ООН эффективна и отвечает возложенным на него задачам.
https://ria.ru/20211011/oon-1754043654.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, совет безопасности оон, совет федерации рф, владимир джабаров
Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
Сенатор Джабаров назвал слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой опасными