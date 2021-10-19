Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20211019/eksport-1755261376.html
Костромская область наращивает экспорт изделий из древесины
Костромская область наращивает экспорт изделий из древесины - РИА Новости, 19.10.2021
Костромская область наращивает экспорт изделий из древесины
Предприятия и предприниматели Костромской области в первом полугодии 2021 года направили на международные рынки изделий из древесины на 116,8 миллиона долларов, РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:48
2021-10-19T17:48
костромская область
экономика
сша
галич
костромская область
сергей ситников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_2964ccff7961a090b6cee05301dc1e9c.jpg
КОСТРОМА, 19 окт - РИА Новости. Предприятия и предприниматели Костромской области в первом полугодии 2021 года направили на международные рынки изделий из древесины на 116,8 миллиона долларов, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает департамент лесного хозяйства региона.Отмечается, что в Костромской области лесопромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики. На лесозаготовке и в деревопереработке работают почти 700 организаций и более 900 индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают занятость порядка 9 тысяч человек. Приоритет в развитии отрасли, который определил губернатор Сергей Ситников – расширение переработки леса внутри региона. Уже сейчас на Костромскую область приходится производство 10% всей российской фанеры, 7% древесно-стружечных плит, 9% древесно-волокнистых плит.Увеличение объемов переработки древесины областные власти связывают с реализацией крупных инвестиционных проектов, отмечается в сообщении. Это строительство фанерного комбината группы компаний "Сегежа" в Галиче, новое производство по выпуску OSB-плит в Шарье на предприятии "Свисс Кроно".Одновременно по поручению губернатора Сергея Ситникова в Костромской области опережающими темпами ведется работа по лесовосстановлению, ежегодно высаживается около 15 миллионов саженцев. По этому показателю регион на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции среди субъектов России, перевыполняя установленные показатели."Развитие деревопереработки на территории Костромской области позволяет предприятиям отрасли активно поставлять продукцию на зарубежные рынки. Так, за шесть месяцев 2021 года предприятия и предприниматели Костромской области экспортировали древесины и изделий из нее на 116,8 млн долларов США. Это на 42% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.Основную часть в объеме экспорта составили ДВП, ДСП, фанера и пиломатериалы, отмечает департамент. Доля необработанной древесины в общем объеме экспорта составляет всего чуть более 2%.
https://ria.ru/20211011/semya-1754103494.html
https://ria.ru/20210831/pedagogi-1748066847.html
сша
галич
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/69/1531166931_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_860cf2862affc55a9173ed71a8064c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, галич, костромская область, сергей ситников, россия
17:48 19.10.2021
 
Костромская область наращивает экспорт изделий из древесины

Костромская область увеличивает объемы экспорта изделий из древесины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 19 окт - РИА Новости. Предприятия и предприниматели Костромской области в первом полугодии 2021 года направили на международные рынки изделий из древесины на 116,8 миллиона долларов, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает департамент лесного хозяйства региона.
Отмечается, что в Костромской области лесопромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики. На лесозаготовке и в деревопереработке работают почти 700 организаций и более 900 индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают занятость порядка 9 тысяч человек. Приоритет в развитии отрасли, который определил губернатор Сергей Ситников – расширение переработки леса внутри региона. Уже сейчас на Костромскую область приходится производство 10% всей российской фанеры, 7% древесно-стружечных плит, 9% древесно-волокнистых плит.
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 21:15Костромская область
В Костромской области более 500 семей получили финансовую поддержку
Увеличение объемов переработки древесины областные власти связывают с реализацией крупных инвестиционных проектов, отмечается в сообщении. Это строительство фанерного комбината группы компаний "Сегежа" в Галиче, новое производство по выпуску OSB-плит в Шарье на предприятии "Свисс Кроно".
Одновременно по поручению губернатора Сергея Ситникова в Костромской области опережающими темпами ведется работа по лесовосстановлению, ежегодно высаживается около 15 миллионов саженцев. По этому показателю регион на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции среди субъектов России, перевыполняя установленные показатели.
"Развитие деревопереработки на территории Костромской области позволяет предприятиям отрасли активно поставлять продукцию на зарубежные рынки. Так, за шесть месяцев 2021 года предприятия и предприниматели Костромской области экспортировали древесины и изделий из нее на 116,8 млн долларов США. Это на 42% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Основную часть в объеме экспорта составили ДВП, ДСП, фанера и пиломатериалы, отмечает департамент. Доля необработанной древесины в общем объеме экспорта составляет всего чуть более 2%.
Девушка с коляской гуляет по набережной реки Волги в Костроме - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 19:47Костромская область
В Костромской области разработают программу привлечения педагогов
 
Костромская областьЭкономикаСШАГаличКостромская областьСергей СитниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
03:00В России создали новый материал для защиты от радиации
03:00Риелторы рассказали, какие соседи затрудняют продажу квартиры
Лента новостейМолния
ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантовВ России создали новый материал для защиты от радиацииРиелторы рассказали, какие соседи затрудняют продажу квартиры