https://ria.ru/20211019/eksport-1755261376.html

Костромская область наращивает экспорт изделий из древесины

Костромская область наращивает экспорт изделий из древесины - РИА Новости, 19.10.2021

Костромская область наращивает экспорт изделий из древесины

Предприятия и предприниматели Костромской области в первом полугодии 2021 года направили на международные рынки изделий из древесины на 116,8 миллиона долларов, РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:48

2021-10-19T17:48

2021-10-19T17:48

костромская область

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КОСТРОМА, 19 окт - РИА Новости. Предприятия и предприниматели Костромской области в первом полугодии 2021 года направили на международные рынки изделий из древесины на 116,8 миллиона долларов, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает департамент лесного хозяйства региона.Отмечается, что в Костромской области лесопромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики. На лесозаготовке и в деревопереработке работают почти 700 организаций и более 900 индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают занятость порядка 9 тысяч человек. Приоритет в развитии отрасли, который определил губернатор Сергей Ситников – расширение переработки леса внутри региона. Уже сейчас на Костромскую область приходится производство 10% всей российской фанеры, 7% древесно-стружечных плит, 9% древесно-волокнистых плит.Увеличение объемов переработки древесины областные власти связывают с реализацией крупных инвестиционных проектов, отмечается в сообщении. Это строительство фанерного комбината группы компаний "Сегежа" в Галиче, новое производство по выпуску OSB-плит в Шарье на предприятии "Свисс Кроно".Одновременно по поручению губернатора Сергея Ситникова в Костромской области опережающими темпами ведется работа по лесовосстановлению, ежегодно высаживается около 15 миллионов саженцев. По этому показателю регион на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции среди субъектов России, перевыполняя установленные показатели."Развитие деревопереработки на территории Костромской области позволяет предприятиям отрасли активно поставлять продукцию на зарубежные рынки. Так, за шесть месяцев 2021 года предприятия и предприниматели Костромской области экспортировали древесины и изделий из нее на 116,8 млн долларов США. Это на 42% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.Основную часть в объеме экспорта составили ДВП, ДСП, фанера и пиломатериалы, отмечает департамент. Доля необработанной древесины в общем объеме экспорта составляет всего чуть более 2%.

https://ria.ru/20211011/semya-1754103494.html

https://ria.ru/20210831/pedagogi-1748066847.html

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галич

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, галич, костромская область, сергей ситников, россия