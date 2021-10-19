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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html
Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет
Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет - РИА Новости, 19.10.2021
Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет
Цена турпакета из России на курорты Египта в зимнем сезоне будет начинаться от 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:26
2021-10-19T18:26
туризм
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
дмитрий горин
туризм
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Цена турпакета из России на курорты Египта в зимнем сезоне будет начинаться от 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.До расширения полетных программ средняя стоимость путевки составляла 70-80 тысяч рублей на семь дней на двоих. Сейчас она снизилась до 50-60 тысяч рублей, отметил эксперт.Рассчитывать на дальнейшее падение цен, по словам Горина, не стоит: "Гостиницы не будут снижать стоимость. Спрос есть на всех рынках, не только на российском".Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.
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шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дмитрий горин, туризм, россия, коронавирус covid-19
18:26 19.10.2021
 
Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет

Стоимость отдыха в Египте будет начинаться от 50 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Цена турпакета из России на курорты Египта в зимнем сезоне будет начинаться от 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
До расширения полетных программ средняя стоимость путевки составляла 70-80 тысяч рублей на семь дней на двоих. Сейчас она снизилась до 50-60 тысяч рублей, отметил эксперт.
Рассчитывать на дальнейшее падение цен, по словам Горина, не стоит: "Гостиницы не будут снижать стоимость. Спрос есть на всех рынках, не только на российском".
Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 08:00Туризм
Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх
 
ТуризмШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Дмитрий ГоринТуризмРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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