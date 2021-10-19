https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html

Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет

Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет - РИА Новости, 19.10.2021

Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет

Цена турпакета из России на курорты Египта в зимнем сезоне будет начинаться от 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:26

2021-10-19T18:26

2021-10-19T18:26

туризм

шарм-эш-шейх

хургада

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дмитрий горин

туризм

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Цена турпакета из России на курорты Египта в зимнем сезоне будет начинаться от 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.До расширения полетных программ средняя стоимость путевки составляла 70-80 тысяч рублей на семь дней на двоих. Сейчас она снизилась до 50-60 тысяч рублей, отметил эксперт.Рассчитывать на дальнейшее падение цен, по словам Горина, не стоит: "Гостиницы не будут снижать стоимость. Спрос есть на всех рынках, не только на российском".Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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хургада

россия

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2021

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шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дмитрий горин, туризм, россия, коронавирус covid-19