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Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 14.10.2021

Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:07

2021-10-14T14:07

2021-10-14T14:07

туризм

египет

татьяна голикова

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.... По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754546447.html

египет

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хургада

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