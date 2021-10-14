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Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 14.10.2021
Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:07
2021-10-14T14:07
2021-10-14T14:07
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.... По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — говорится в сообщении.
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египет, татьяна голикова, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда можно лететь
Россия снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Россия снимет ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из ряда городов с 9 ноября