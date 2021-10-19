Борис Джонсон заявил, что он не синофоб
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб (неприязнь ко всему китайскому - ред.), говоря о китайских инвестициях в экономику Британии.
"Когда я был мэром Лондона, я посещал несколько раз Китай, это были фантастические поездки… Я не собираюсь вам говорить, что правительство Великобритании будет поднимать на вилы все предложения из Китая. Конечно, нет. Китай занимает огромную долю в нашей экономической жизни и будет там еще долго, наверное, всегда. Это не значит, что мы должны быть наивными в плане того, как мы смотрим на нашу ключевую инфраструктуру, нашу атомную энергетику, технологии 5G, это все справедливые обеспокоенности для любого правительства в мире. Я много раз говорил и хочу повторить еще раз – я не синофоб. Я очень далек от этого", - заявил Джонсон в интервью Bloomberg TV.
Он подчеркнул, что несмотря на все сложности в двусторонних отношениях, торговые отношения между странами продолжают расширяться.
"Несмотря на все трудные разговоры о Далай-ламе, о Гонконге, уйгурах, мы продолжим придерживаться нашей точки зрения, нашего взгляда, наши торговые отношения с Китаем расширяются на протяжении уже длительного времени, и думаю, что будут в таком же ключе всегда", - сказал Джонсон.
Отношения Британии и Китая начали ухудшаться на фоне антиправительственных протестов в Гонконге летом - осенью 2019 года, Британия не раз критиковала действия китайских властей в отношении демонстрантов, кроме того, она предоставляет политическое убежище гонконгским антиправительственным активистам. Китай рассматривает действия британской стороны как вмешательство во внутренние дела.
Дальнейшему ухудшению послужили обвинения в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Великобритания вместе со странами ЕС, США и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, Китай ответил зеркальными мерами.
В июле этого года СМИ писали, что правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN) во всех будущих британских проектах, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Саффолк. Также на перемену настроений в Лондоне повиляли изначальные меры Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане. Британия, помимо этого, стремится ограничить зависимость от китайских технологий.
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