https://ria.ru/20211019/dzhonson-1755129056.html

Борис Джонсон заявил, что он не синофоб

Борис Джонсон заявил, что он не синофоб - РИА Новости, 19.10.2021

Борис Джонсон заявил, что он не синофоб

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб (неприязнь ко всему китайскому - ред.), говоря о китайских инвестициях в экономику... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:14

2021-10-19T02:14

2021-10-19T02:14

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борис джонсон

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ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб (неприязнь ко всему китайскому - ред.), говоря о китайских инвестициях в экономику Британии.Он подчеркнул, что несмотря на все сложности в двусторонних отношениях, торговые отношения между странами продолжают расширяться."Несмотря на все трудные разговоры о Далай-ламе, о Гонконге, уйгурах, мы продолжим придерживаться нашей точки зрения, нашего взгляда, наши торговые отношения с Китаем расширяются на протяжении уже длительного времени, и думаю, что будут в таком же ключе всегда", - сказал Джонсон.Отношения Британии и Китая начали ухудшаться на фоне антиправительственных протестов в Гонконге летом - осенью 2019 года, Британия не раз критиковала действия китайских властей в отношении демонстрантов, кроме того, она предоставляет политическое убежище гонконгским антиправительственным активистам. Китай рассматривает действия британской стороны как вмешательство во внутренние дела.Дальнейшему ухудшению послужили обвинения в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Великобритания вместе со странами ЕС, США и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, Китай ответил зеркальными мерами.В июле этого года СМИ писали, что правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN) во всех будущих британских проектах, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Саффолк. Также на перемену настроений в Лондоне повиляли изначальные меры Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане. Британия, помимо этого, стремится ограничить зависимость от китайских технологий.

https://ria.ru/20210922/podkhod-1751227199.html

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в мире, китай, великобритания, борис джонсон