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Борис Джонсон заявил, что он не синофоб
Борис Джонсон заявил, что он не синофоб - РИА Новости, 19.10.2021
Борис Джонсон заявил, что он не синофоб
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб (неприязнь ко всему китайскому - ред.), говоря о китайских инвестициях в экономику... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:14
2021-10-19T02:14
в мире
китай
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб (неприязнь ко всему китайскому - ред.), говоря о китайских инвестициях в экономику Британии.Он подчеркнул, что несмотря на все сложности в двусторонних отношениях, торговые отношения между странами продолжают расширяться."Несмотря на все трудные разговоры о Далай-ламе, о Гонконге, уйгурах, мы продолжим придерживаться нашей точки зрения, нашего взгляда, наши торговые отношения с Китаем расширяются на протяжении уже длительного времени, и думаю, что будут в таком же ключе всегда", - сказал Джонсон.Отношения Британии и Китая начали ухудшаться на фоне антиправительственных протестов в Гонконге летом - осенью 2019 года, Британия не раз критиковала действия китайских властей в отношении демонстрантов, кроме того, она предоставляет политическое убежище гонконгским антиправительственным активистам. Китай рассматривает действия британской стороны как вмешательство во внутренние дела.Дальнейшему ухудшению послужили обвинения в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Великобритания вместе со странами ЕС, США и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, Китай ответил зеркальными мерами.В июле этого года СМИ писали, что правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN) во всех будущих британских проектах, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Саффолк. Также на перемену настроений в Лондоне повиляли изначальные меры Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане. Британия, помимо этого, стремится ограничить зависимость от китайских технологий.
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в мире, китай, великобритания, борис джонсон
02:14 19.10.2021
 
Борис Джонсон заявил, что он не синофоб

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не синофоб (неприязнь ко всему китайскому - ред.), говоря о китайских инвестициях в экономику Британии.
"Когда я был мэром Лондона, я посещал несколько раз Китай, это были фантастические поездки… Я не собираюсь вам говорить, что правительство Великобритании будет поднимать на вилы все предложения из Китая. Конечно, нет. Китай занимает огромную долю в нашей экономической жизни и будет там еще долго, наверное, всегда. Это не значит, что мы должны быть наивными в плане того, как мы смотрим на нашу ключевую инфраструктуру, нашу атомную энергетику, технологии 5G, это все справедливые обеспокоенности для любого правительства в мире. Я много раз говорил и хочу повторить еще раз – я не синофоб. Я очень далек от этого", - заявил Джонсон в интервью Bloomberg TV.
Он подчеркнул, что несмотря на все сложности в двусторонних отношениях, торговые отношения между странами продолжают расширяться.
"Несмотря на все трудные разговоры о Далай-ламе, о Гонконге, уйгурах, мы продолжим придерживаться нашей точки зрения, нашего взгляда, наши торговые отношения с Китаем расширяются на протяжении уже длительного времени, и думаю, что будут в таком же ключе всегда", - сказал Джонсон.
Отношения Британии и Китая начали ухудшаться на фоне антиправительственных протестов в Гонконге летом - осенью 2019 года, Британия не раз критиковала действия китайских властей в отношении демонстрантов, кроме того, она предоставляет политическое убежище гонконгским антиправительственным активистам. Китай рассматривает действия британской стороны как вмешательство во внутренние дела.
Дальнейшему ухудшению послужили обвинения в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Великобритания вместе со странами ЕС, США и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, Китай ответил зеркальными мерами.
В июле этого года СМИ писали, что правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN) во всех будущих британских проектах, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Саффолк. Также на перемену настроений в Лондоне повиляли изначальные меры Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане. Британия, помимо этого, стремится ограничить зависимость от китайских технологий.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Белом доме, США - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 03:29
Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
 
В миреКитайВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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