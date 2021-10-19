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Анджелина Джоли удивила поклонников странным аксессуаром
Анджелина Джоли удивила поклонников странным аксессуаром - РИА Новости, 19.10.2021
Анджелина Джоли удивила поклонников странным аксессуаром
Анджелина Джоли удивила поклонников странным аксессуаром на премьере фильма "Вечные". В качестве одного из украшений звезда выбрала золотую скобу, которая... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:28
2021-10-19T14:28
2021-10-19T14:28
шоубиз
анджелина джоли (войт)
брэд питт (уильям бредли)
balmain
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Анджелина Джоли удивила поклонников странным аксессуаром на премьере фильма "Вечные". В качестве одного из украшений звезда выбрала золотую скобу, которая крепилась к нижней губе актрисы одним концом, а другим – цеплялась за подбородок.Не все поклонники одобрили образ Джоли: некоторым показалось, что бесформенный наряд от Balmain испортил фигуру актрисы, подчеркнув ее худобу.Джоли появилась на премьере вместе с пятью своими детьми, отметив, что ни один из их нарядов не был приобретен специально для церемонии. Например, для образа дочери Захарии перешили костюм Джоли с церемонии вручения "Оскар" в 2014-м году.Ранее стало известно, что судебные разборки между Джоли и Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми продолжаются.
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анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли), balmain, знаменитости, кино и сериалы
Анджелина Джоли удивила поклонников странным аксессуаром
Анджелина Джоли удивила поклонников аксессуаром на губе на премьере фильма "Вечные"