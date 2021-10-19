https://ria.ru/20211019/deti-1755085629.html

"Она задыхалась": в чем винит врачей жительница Югры

"Она задыхалась": в чем винит врачей жительница Югры - РИА Новости, 19.10.2021

"Она задыхалась": в чем винит врачей жительница Югры

Оксана Соловьева больше двух лет доказывает, что ее дочь стала инвалидом из-за врачебной ошибки. Медики не захотели выполнять кесарево сечение — в итоге ребенок РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:00

2021-10-19T08:00

2021-10-19T11:29

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Оксана Соловьева больше двух лет доказывает, что ее дочь стала инвалидом из-за врачебной ошибки. Медики не захотели выполнять кесарево сечение — в итоге ребенок получил тяжелую родовую травму. В больнице позже подтвердили, что акушеры нарушили регламент. Но уголовное дело так и не завели. Ситуацию взял на контроль центральный аппарат СК."Ничто не предвещало беды"В августе 2019-го 36-летнюю Оксану на 39-й неделе беременности направили в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска."Обычно рожают в Югорске, а здесь лежат те, кому нужно особое наблюдение, — поясняет Оксана. — У меня лишний вес, давление подскакивает. Я соблюдала все рекомендации, ничто не предвещало беды. Беременность протекала спокойно. Даже легче, чем первая, — старшую дочь родила в восемнадцать".Оксане сообщили, что плод крупный — около четырех килограммов. Порекомендовали вызвать срочные роды. "Началось на второй день после приема лекарств. Схватки шли совсем слабые, но меня заставляли тужиться. На КТГ было видно, что сердцебиение Алены замедлялось. Позже выяснилось, что она задыхалась — шею обвила пуповина. Хотя УЗИ этого не показало".Два медработника, по словам Соловьевой, решили ускорить процесс — начали сильно давить на живот. "Мне было очень страшно, я кричала и просила, чтобы они перестали и просто сделали кесарево. Становилось только хуже. Тогда врачи применили технику вакуум-экстракции, но малышка застряла плечами. Когда ее поднесли ко мне, она не плакала и не двигалась — никаких признаков жизни".Алену откачивали в реанимации семь минут. Назавтра у нее диагностировали разрыв селезенки. Ребенок пролежал десять дней на аппарате ИВЛ. Прогнозы давали неутешительные. На второй неделе жизни девочке сделали сложную операцию по удалению субдуральной гематомы — потребовалась трепанация черепа."Только после этого она пришла в себя. Открыла глазки и заплакала. Страшно представить, какую боль перенесла. Мне сразу объявили, что Алена останется тяжелым инвалидом, и предлагали отказаться от нее, — вспоминает Оксана. — Конечно же, я забрала дочь домой! Выписали нас только через полтора месяца".Неподъемные суммыВ Нижневартовской окружной клинической детской больнице у Алены определили поражение центральной нервной системы. Со временем обнаружили ДЦП, эпилепсию, слабовидение. Семья больше года воевала с югорскими медиками, чтобы оформить инвалидность — так проще получить направление на реабилитацию, которая положена девочке каждые три месяца."Ездили в Москву по ОМС, но без толку. Нам посоветовали обращаться в платные специализированные клиники, где курс чуть ли не под двести тысяч. Такие суммы нам не по карману — помогают благотворительные фонды", — говорит Соловьева.Алена дважды была на реабилитации в Екатеринбурге. После многочисленных обследований там сообщили, что главная причина ее состояния — "тяжелая родовая травма"."Теперь собираемся в Томск. Понимаем — реабилитация не вылечит. Но тем не менее есть сдвиги, что немаловажно. На лекарства тратим очень много. Например, нужно регулярно наблюдаться у эпилептолога, проходить недешевую процедуру ботулинотерапии, которая снимает напряжение мышц. Словом, еле сводим концы с концами", — признается Оксана.Ее супруг — монтер путей на железной дороге. Старшая дочь учится в университете. А сама Оксана сутки напролет ухаживает за Аленой. До ее рождения работала продавцом в магазине и уборщицей в школе. "Вообще, мы не местные — перебрались сюда за лучшей жизнью из Нижегородской области 13 лет назад. Устроились на химзавод. Как только он обанкротился и поселок начал затухать, уехали", — рассказывает она."Нет причинно-следственной связи"Уже два года Соловьева добивается ответственности для врачей, принимавших роды. Пока безрезультатно. Причем еще прошлым летом в депздраве Югры подтвердили: из-за осложнений Оксане действительно требовалось кесарево.В ведомстве провели проверку, а затем подготовили в адрес главврача Ханты-Мансийской больницы предписание "об устранении выявленных нарушений". "Что они имели в виду и чем все закончилось — непонятно", — замечает Оксана.РИА Новости попросило депздрав уточнить, какие именно санкции применили к медикам. На момент публикации ответа не поступило.Соловьева направила в окружное управление МВД иск о возбуждении дела по статье 118 УК ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В сентябре пришел отказ.В документе указано, что прошлой осенью провели судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты не смогли установить, получила ли Алена повреждения из-за действий врачей."Там написано, что они не причинили тяжкого вреда здоровью, — объясняет Оксана. — Но как такое возможно? Алена долго питалась через зонд, только недавно стала есть с ложки. Не ходит, не говорит, даже сесть сама не может".Соловьева обратилась и в администрацию президента. На днях ей ответили: для дальнейшего разбирательства заявление передали в правительство ХМАО, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. А в центральном аппарате СК агентству сообщили, что идет доследственная проверка.

https://ria.ru/20210901/bolnitsa-1748029191.html

https://ria.ru/20200908/bolnitsa-1576894983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, ханты-мансийск, екатеринбург, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье, ребенок