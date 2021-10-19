https://ria.ru/20211019/berlinale-1755262571.html

Американский режиссер М. Найт Шьямалан станет главой жюри Берлинале-2022

Американский режиссер М. Найт Шьямалан станет главой жюри Берлинале-2022 - РИА Новости, 19.10.2021

Американский режиссер М. Найт Шьямалан станет главой жюри Берлинале-2022

Американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан возглавит жюри 72-го Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:05

2021-10-19T19:05

2021-10-19T19:05

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан возглавит жюри 72-го Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.Берлинский кинофестиваль в 2022 году пройдет с 10 по 20 февраля."Успешный кинопостановщик-эмигрант родом из Южной Азии на протяжении трех десятилетий пленяет публику своими жанровыми фильмами", - говорится в коммюнике организаторов.Выходец из Индии Шьямалан выступил в качестве режиссера таких картин, как "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом, "Знаки" с Мелом Гибсоном и Хоакином Фениксом, "Сплит" и ряда других.Его самый успешный фильм "Шестое чувство" (1999) номинировался на премию "Оскар" за лучший сценарий и режиссуру. В 2011 году Шьямалану была присуждена "Золотая малина" как худшему режиссеру и сценаристу за кинофэнтэзи "Повелитель стихий".

https://ria.ru/20210611/prokat-1736668646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюс уиллис, хоакин феникс, мел гибсон, новости культуры, кино и сериалы