https://ria.ru/20211019/agrarii-1755172069.html

На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев

На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев - РИА Новости, 19.10.2021

На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев

Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия страхования для аграриев Дальнего Востока, ранее с данной инициативой выступил губернатор Приамурья РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:02

2021-10-19T12:02

2021-10-19T12:02

амурская область

экономика

амурская область

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальний восток

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия страхования для аграриев Дальнего Востока, ранее с данной инициативой выступил губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области."Подготовить при участии правительства Амурской области и представить предложения, касающиеся совершенствования системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субсидирования на постоянной основе 80% страховой премии при страховании имущественных интересов, связанных с риском утраты урожая сельскохозяйственных культур в результате ЧС природного характера", - говорится в документе на сайте Кремля, который цитирует правительство Амурской области.Ранее с предложением усовершенствовать механизм страхования аграриев выступил Орлов. Из-за паводка летом 2021 года сельскому хозяйству региона был нанесен ущерб на 935 миллионов рублей. При этом, как уточняют власти, многие аграрии, потерявшие урожай, оказались не застрахованы."Учитывая паводковую ситуацию в Амурской области, аграрии должны четко понимать риски. Однако по ряду причин страхуют свои посевы сельхозтоваропроизводители неохотно. Эту ситуацию необходимо менять. Предложения от Амурской области, как именно с нашей точки зрения нужно изменить систему страхования с учетом дальневосточных реалий, ранее уже направили в Минсельхоз РФ", - прокомментировал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210928/grant-1752144899.html

https://ria.ru/20210906/priamure-1748813596.html

амурская область

дальний восток

россия

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экономика, амурская область, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, василий орлов (губернатор), россия