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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211019/agrarii-1755172069.html
На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев
На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев - РИА Новости, 19.10.2021
На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев
Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия страхования для аграриев Дальнего Востока, ранее с данной инициативой выступил губернатор Приамурья РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:02
2021-10-19T12:02
амурская область
экономика
амурская область
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальний восток
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия страхования для аграриев Дальнего Востока, ранее с данной инициативой выступил губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области."Подготовить при участии правительства Амурской области и представить предложения, касающиеся совершенствования системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субсидирования на постоянной основе 80% страховой премии при страховании имущественных интересов, связанных с риском утраты урожая сельскохозяйственных культур в результате ЧС природного характера", - говорится в документе на сайте Кремля, который цитирует правительство Амурской области.Ранее с предложением усовершенствовать механизм страхования аграриев выступил Орлов. Из-за паводка летом 2021 года сельскому хозяйству региона был нанесен ущерб на 935 миллионов рублей. При этом, как уточняют власти, многие аграрии, потерявшие урожай, оказались не застрахованы."Учитывая паводковую ситуацию в Амурской области, аграрии должны четко понимать риски. Однако по ряду причин страхуют свои посевы сельхозтоваропроизводители неохотно. Эту ситуацию необходимо менять. Предложения от Амурской области, как именно с нашей точки зрения нужно изменить систему страхования с учетом дальневосточных реалий, ранее уже направили в Минсельхоз РФ", - прокомментировал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
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экономика, амурская область, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, василий орлов (губернатор), россия
12:02 19.10.2021
 
На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев

Условия страхования для аграриев Приамурья пересмотрят по инициативе губернатора Орлова

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосев риса
Посев риса - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия страхования для аграриев Дальнего Востока, ранее с данной инициативой выступил губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области.
"Подготовить при участии правительства Амурской области и представить предложения, касающиеся совершенствования системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субсидирования на постоянной основе 80% страховой премии при страховании имущественных интересов, связанных с риском утраты урожая сельскохозяйственных культур в результате ЧС природного характера", - говорится в документе на сайте Кремля, который цитирует правительство Амурской области.
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Ранее с предложением усовершенствовать механизм страхования аграриев выступил Орлов. Из-за паводка летом 2021 года сельскому хозяйству региона был нанесен ущерб на 935 миллионов рублей. При этом, как уточняют власти, многие аграрии, потерявшие урожай, оказались не застрахованы.
"Учитывая паводковую ситуацию в Амурской области, аграрии должны четко понимать риски. Однако по ряду причин страхуют свои посевы сельхозтоваропроизводители неохотно. Эту ситуацию необходимо менять. Предложения от Амурской области, как именно с нашей точки зрения нужно изменить систему страхования с учетом дальневосточных реалий, ранее уже направили в Минсельхоз РФ", - прокомментировал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дальний ВостокВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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