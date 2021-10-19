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На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев
На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев - РИА Новости, 19.10.2021
На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев
Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия страхования для аграриев Дальнего Востока, ранее с данной инициативой выступил губернатор Приамурья РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:02
2021-10-19T12:02
2021-10-19T12:02
амурская область
экономика
амурская область
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальний восток
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть условия страхования для аграриев Дальнего Востока, ранее с данной инициативой выступил губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области."Подготовить при участии правительства Амурской области и представить предложения, касающиеся совершенствования системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субсидирования на постоянной основе 80% страховой премии при страховании имущественных интересов, связанных с риском утраты урожая сельскохозяйственных культур в результате ЧС природного характера", - говорится в документе на сайте Кремля, который цитирует правительство Амурской области.Ранее с предложением усовершенствовать механизм страхования аграриев выступил Орлов. Из-за паводка летом 2021 года сельскому хозяйству региона был нанесен ущерб на 935 миллионов рублей. При этом, как уточняют власти, многие аграрии, потерявшие урожай, оказались не застрахованы."Учитывая паводковую ситуацию в Амурской области, аграрии должны четко понимать риски. Однако по ряду причин страхуют свои посевы сельхозтоваропроизводители неохотно. Эту ситуацию необходимо менять. Предложения от Амурской области, как именно с нашей точки зрения нужно изменить систему страхования с учетом дальневосточных реалий, ранее уже направили в Минсельхоз РФ", - прокомментировал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
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экономика, амурская область, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, василий орлов (губернатор), россия
На Дальнем Востоке пересмотрят условия страхования для аграриев
Условия страхования для аграриев Приамурья пересмотрят по инициативе губернатора Орлова