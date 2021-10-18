https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1754976598.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 18.10.2021
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник у побережья острова Тайвань, сообщает сейсмологическая служба острова. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:49
2021-10-18T09:49
2021-10-18T09:49
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник у побережья острова Тайвань, сообщает сейсмологическая служба острова.Подземные толчки зафиксированы в 13.49 по местному времени (8.49 мск) к северо-востоку от побережья уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 30.2 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.При этом китайский сейсмологический центр в 13.49 по местному времени (8.49 мск) зафиксировал в том же районе подземный толчок магнитудой 4,3 с очагом на глубине 31 километра.Землетрясения в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.
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в мире, хуалянь, тайвань
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник у побережья острова Тайвань
, сообщает сейсмологическая служба острова.
Подземные толчки зафиксированы в 13.49 по местному времени (8.49 мск) к северо-востоку от побережья уезда Хуалянь
. Очаг залегал на глубине 30.2 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
При этом китайский сейсмологический центр в 13.49 по местному времени (8.49 мск) зафиксировал в том же районе подземный толчок магнитудой 4,3 с очагом на глубине 31 километра.
Землетрясения в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.