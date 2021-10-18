https://ria.ru/20211018/zeman-1755101965.html

В Чехии заявили, что Земан не может исполнять свои обязанности

В Чехии заявили, что Земан не может исполнять свои обязанности - РИА Новости, 18.10.2021

В Чехии заявили, что Земан не может исполнять свои обязанности

Глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности, передает местная радиостанция Radio Prague... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:25

2021-10-18T19:25

2021-10-18T21:03

в мире

чехия

милош земан

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности, передает местная радиостанция Radio Prague International."Шансы на его раннее выздоровление крайне неопределенны", — приводятся на сайте СМИ его слова.Как отметил Выстрчил, во вторник сенат обсудит возможность применения 66-й статьи Конституции и передачи полномочий Земана другим должностным лицам. Как указывает Radio Prague International, их могут разделить между премьер-министром и спикерами обеих палат парламента.Госпитализация ЗеманаЗемана госпитализировали утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. СМИ утверждали, что по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что тот просто спал. На следующий день в пресс-службе госпиталя сообщили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".Директор ЦВГ и лечащий врач Земана профессор Мирослав Заворал сообщил, что по его рекомендации пациента поместили в палату интенсивной терапии. Медик не стал называть диагноз без согласия чешского президента. При этом СМИ писали, что у Земана печеночная энцефалопатия.В прошлый четверг спикер парламента Радек Вондрачек заявил, что глава государства "находится в хорошем настроении и рассказывает анекдоты".В середине сентября Земана также госпитализировали в ЦВГ, где он пробыл восемь дней. При этом его пресс-служба долгое время не разглашала эту информацию. Затем на сайте Пражского Града (резиденции президента) появилось сообщение о том, что врачи провели ему компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа — обследование не выявило никаких заболеваний или проблем со здоровьем.Земан страдает невропатией, из-за этого с весны он передвигается в инвалидной коляске.СМИ пристально следят за состоянием 77-летнего президента, так как ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, прошедших 8-9 октября.

https://ria.ru/20211015/zeman-1754751045.html

https://ria.ru/20211012/chekhiya-1754237393.html

чехия

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в мире, чехия, милош земан