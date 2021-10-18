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Морская держава
https://ria.ru/20211018/vystavka-1755091340.html
Выставка к 325-летию военно-морского флота открылась в Санкт-Петербурге
Выставка к 325-летию военно-морского флота открылась в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.10.2021
Выставка к 325-летию военно-морского флота открылась в Санкт-Петербурге
Выставка "Морским судам быть!", посвященная 325-летию основания Российского военно-морского флота и 115-летию подводного флота страны, открылась в Президентской РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:01
2021-10-18T19:08
морская держава
санкт-петербург
объединенная судостроительная корпорация
россия
морская держава
владимир касатонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Выставка "Морским судам быть!", посвященная 325-летию основания Российского военно-морского флота и 115-летию подводного флота страны, открылась в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.Экспозиция демонстрирует преемственность российского флота, начиная с петровских времен, и современные достижения отечественных корабелов. Впервые на одной площадке собраны материалы и экспонаты из библиотек, музеев, архивов, а также с предприятий, входящих в состав ОСК."Памятная дата 325-летия основания военно-морского флота имеет огромное государственное значение. Флот помогал стране развиваться, благодаря ему нам удалось завоевать и отстоять выходы к морю, благодаря ему страна приобрела большую часть Сибири и Дальнего Востока, и теперь мы имеем самую большую территорию в мире. Страна была особенно великой в те периоды, когда был велик российский флот" – заявил на церемонии открытия заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.Как отметила директор научной библиотеки им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета Марина Карпова, эта выставка займет одно из значимых мест в череде юбилейных дат российского кораблестроения."Здесь теория встречается с практикой. И наша, и многие другие библиотеки, а также архивы демонстрируют историю флота, но сегодня тут также представлены материалы из ведомственных музеев, которые закрыты для широкой публики. И это уникальная возможность узнать и посмотреть все эти экспонаты на одной площадке", – подчеркнула она.Экспозиция размещена в двух залах. В первом посетители смогут увидеть редкие издания XVIII–XX веков, в том числе около 25 копий материалов, относящихся к первым годам формирования отечественного флота, образцы документов, написанных лично Петром I, а также книги и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века."В частности, на выставке представлен регламент 1718 года о числе судов, которые необходимо иметь в морском флоте, с пометками Петра I, а также копия уникального документа – предварительного варианта Табели о рангах, с которой пошла вся номенклатура в Российской империи, те 14 классов, которые были приняты в России до 1917 года. Это первый вариант, подписанный Петром, с его резолюцией" – сообщил директор Российского государственного архива военно-морского флота Валентин Смирнов.Экспозиция второго зала посвящена истории подводного кораблестроения. Здесь можно увидеть уникальные документы и материалы, более 20 макетов и моделей подводных кораблей, предоставленных музеями судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав ОСК.Выставка "Морским судам быть!" будет доступна для посещения по предварительным заявкам до 23 января 2022 года. Кроме того, как сообщили в Президентской библиотеке, в течение трех недель будет подготовлен виртуальный тур по экспозиции, который можно будет найти на официальном сайте библиотеки.
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санкт-петербург, объединенная судостроительная корпорация, россия, морская держава, владимир касатонов
19:01 18.10.2021 (обновлено: 19:08 18.10.2021)
 

Выставка к 325-летию военно-морского флота открылась в Санкт-Петербурге

© Мария ФерсманЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Выставка "Морским судам быть!", посвященная 325-летию основания Российского военно-морского флота и 115-летию подводного флота страны, открылась в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.
Экспозиция демонстрирует преемственность российского флота, начиная с петровских времен, и современные достижения отечественных корабелов. Впервые на одной площадке собраны материалы и экспонаты из библиотек, музеев, архивов, а также с предприятий, входящих в состав ОСК.
"Памятная дата 325-летия основания военно-морского флота имеет огромное государственное значение. Флот помогал стране развиваться, благодаря ему нам удалось завоевать и отстоять выходы к морю, благодаря ему страна приобрела большую часть Сибири и Дальнего Востока, и теперь мы имеем самую большую территорию в мире. Страна была особенно великой в те периоды, когда был велик российский флот" – заявил на церемонии открытия заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.
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Флоту – быть: история важнейших петровских верфей тогда и сейчас
Как отметила директор научной библиотеки им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета Марина Карпова, эта выставка займет одно из значимых мест в череде юбилейных дат российского кораблестроения.
"Здесь теория встречается с практикой. И наша, и многие другие библиотеки, а также архивы демонстрируют историю флота, но сегодня тут также представлены материалы из ведомственных музеев, которые закрыты для широкой публики. И это уникальная возможность узнать и посмотреть все эти экспонаты на одной площадке", – подчеркнула она.
Экспозиция размещена в двух залах. В первом посетители смогут увидеть редкие издания XVIII–XX веков, в том числе около 25 копий материалов, относящихся к первым годам формирования отечественного флота, образцы документов, написанных лично Петром I, а также книги и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века.
© Мария ФерсманЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
1 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
© Александр ЗиновьевЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
2 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Александр Зиновьев
© Мария ФерсманЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
3 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
© Александр ЗиновьевЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
4 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Александр Зиновьев
© Мария ФерсманЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
5 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
© Александр ЗиновьевЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
6 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Александр Зиновьев
© Мария ФерсманЭкспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
Экспонаты на выставке Морским судам быть! в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
7 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
1 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
2 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Александр Зиновьев
3 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
4 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Александр Зиновьев
5 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
6 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Александр Зиновьев
7 из 7
Экспонаты на выставке "Морским судам быть!" в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
© Мария Ферсман
"В частности, на выставке представлен регламент 1718 года о числе судов, которые необходимо иметь в морском флоте, с пометками Петра I, а также копия уникального документа – предварительного варианта Табели о рангах, с которой пошла вся номенклатура в Российской империи, те 14 классов, которые были приняты в России до 1917 года. Это первый вариант, подписанный Петром, с его резолюцией" – сообщил директор Российского государственного архива военно-морского флота Валентин Смирнов.
Экспозиция второго зала посвящена истории подводного кораблестроения. Здесь можно увидеть уникальные документы и материалы, более 20 макетов и моделей подводных кораблей, предоставленных музеями судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав ОСК.
Выставка "Морским судам быть!" будет доступна для посещения по предварительным заявкам до 23 января 2022 года. Кроме того, как сообщили в Президентской библиотеке, в течение трех недель будет подготовлен виртуальный тур по экспозиции, который можно будет найти на официальном сайте библиотеки.
 
Морская державаСанкт-ПетербургОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияМорская державаВладимир Касатонов
 
 
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