https://ria.ru/20211018/vaktsina-1755053052.html

ЮАР запросила дополнительные данные о безопасности "Спутника V"

ЮАР запросила дополнительные данные о безопасности "Спутника V" - РИА Новости, 18.10.2021

ЮАР запросила дополнительные данные о безопасности "Спутника V"

Южноафриканский медицинский регулятор (SAPHRA) запросил у производителей российской вакцины от коронавируса "Спутника V" данные, которые доказывают, что... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:38

2021-10-18T15:38

2021-10-18T15:38

распространение коронавируса

в мире

юар

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

земля

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Южноафриканский медицинский регулятор (SAPHRA) запросил у производителей российской вакцины от коронавируса "Спутника V" данные, которые доказывают, что препарат не повысит риск заражения ВИЧ среди мужчин в стране."SAPHRA, таким образом, направил заявителю запрос предоставить данные, которые демонстрируют безопасность вакцины "Спутник V" в условиях распространенности и высокого уровня заболеваемости ВИЧ. Заявитель не смог соответствующим образом ответить на запрос", - говорится в сообщении регулятора.SAPHRA ссылается на исследования, согласно которым применение вакцин на основе аденовирусов было "связано с повышенной восприимчивостью... к ВИЧ среди мужчин."РИА Новости пока не располагает комментарием российской стороны."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20211017/vaktsina-1754908041.html

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754635648.html

юар

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в мире, юар, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, земля, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"