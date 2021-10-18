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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsina-1755053052.html
ЮАР запросила дополнительные данные о безопасности "Спутника V"
ЮАР запросила дополнительные данные о безопасности "Спутника V" - РИА Новости, 18.10.2021
ЮАР запросила дополнительные данные о безопасности "Спутника V"
Южноафриканский медицинский регулятор (SAPHRA) запросил у производителей российской вакцины от коронавируса "Спутника V" данные, которые доказывают, что... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:38
2021-10-18T15:38
распространение коронавируса
в мире
юар
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
земля
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Южноафриканский медицинский регулятор (SAPHRA) запросил у производителей российской вакцины от коронавируса "Спутника V" данные, которые доказывают, что препарат не повысит риск заражения ВИЧ среди мужчин в стране."SAPHRA, таким образом, направил заявителю запрос предоставить данные, которые демонстрируют безопасность вакцины "Спутник V"&nbsp; в условиях распространенности и высокого уровня заболеваемости ВИЧ. Заявитель не смог соответствующим образом ответить на запрос", - говорится в сообщении регулятора.SAPHRA ссылается на исследования, согласно которым применение вакцин на основе аденовирусов было "связано с повышенной восприимчивостью... к ВИЧ среди мужчин."РИА Новости пока не располагает комментарием российской стороны."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20211017/vaktsina-1754908041.html
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754635648.html
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в мире, юар, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, земля, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
15:38 18.10.2021
 
ЮАР запросила дополнительные данные о безопасности "Спутника V"

ЮАР запросила данные о безопасности "Спутника V" при высоком уровне заболеваемости ВИЧ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Южноафриканский медицинский регулятор (SAPHRA) запросил у производителей российской вакцины от коронавируса "Спутника V" данные, которые доказывают, что препарат не повысит риск заражения ВИЧ среди мужчин в стране.
"SAPHRA, таким образом, направил заявителю запрос предоставить данные, которые демонстрируют безопасность вакцины "Спутник V"  в условиях распространенности и высокого уровня заболеваемости ВИЧ. Заявитель не смог соответствующим образом ответить на запрос", - говорится в сообщении регулятора.
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки в Сербию - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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SAPHRA ссылается на исследования, согласно которым применение вакцин на основе аденовирусов было "связано с повышенной восприимчивостью... к ВИЧ среди мужчин."
РИА Новости пока не располагает комментарием российской стороны.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРThe LancetРоссийский фонд прямых инвестицийЗемляКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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