https://ria.ru/20211018/ukraina-1755086724.html

Украинцы собрались пересесть с российской газовой иглы на европейскую кредитную клизму

Украинцы ждут "западную кредитную клизму" из-за цен на газ - РИА Новости, 18.10.2021

Украинцы собрались пересесть с российской газовой иглы на европейскую кредитную клизму

Читатели украинского издания "Обозреватель" предрекли стране печальные последствия отказа от российского газового транзита и топлива. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:14

2021-10-18T18:14

2021-10-18T21:33

экономика

украина

еврокомиссия

газпром

турецкий поток

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели украинского издания "Обозреватель" предрекли стране печальные последствия отказа от российского газового транзита и топлива.Ранее журналист Виталий Портников опубликовал статью, в которой упрекнул Москву в "газовом шантаже" Киева и Кишинева. По словам репортера, Россия изменила формулу расчета стоимости топлива для Молдавии, в результате чего цена достигла 790 долларов, а также вынудила Венгрию заключить новое соглашение о поставках через "Турецкий поток" в обход территории Украины. Помимо прочего, автор обвинил Москву в попытках превратить Украину в "страну-инвалида" и захватить часть ее территории.Читатели в комментариях не согласились с мнением Портникова и указали на ошибки в его утверждениях.Сергей Ткебучава написал, что "Газпром" изменил формулу расчета стоимости топлива по требованию Брюсселя."Это Еврокомиссия настаивала на том, чтобы покупки газа осуществлялись не на основании долгосрочных контрактов с привязкой к стоимости нефти, а по биржевому принципу", — пояснил он.С ним согласился Куксов Михаил. Пользователь заявил, что Европа "попалась" на собственную уловку."Теперь просят Россию: "Дайте дополнительные объемы сверх договорных!" "Пожалуйста, но качайте через СП-2", — отвечает Путин", — написал читатель."Объясните светло-синему дебилу, что без желания Венгрии Россия никогда не сможет заключить долговременный контракт", — прокомментировал Владимир Сорока.Татьяна Бурень добавила, что договор был заключен по желанию Будапешта.Игорь Лозбенев напомнил, что в период Евромайдана на Украине заявляли о намерении идти в Европу и желании наплевать на мнение России."Великолепно! Ваше право! Но газ, добытый на территории России, есть собственность России. Вас никто не заставляет покупать его", — написал он.Читатель предложил покупать газ у США, раз уж Киев считает Вашингтон союзником, а Москву врагом."Вот пусть и покажут США, как они вас ценят, любят, уважают. Вот и покажете нецивилизованной стране, как действует цивилизованная солидарность", — добавил он.Евгения Соловьева, в свою очередь, отметила, что для американцев важнейший газовый рынок — азиатский, и посоветовала украинцам греться кизяком."Украина — страна-инвалид", — высказался Александр Редькин."Чтобы обходиться без российского газа, надо обрезать трубу, по которой он идет в Европу, и перестать получать деньги за транзит, ну и отказаться от всяких реверсов", — написал Андрей Рязанцев.С ноября 2015 года Украина перестала покупать газ у России напрямую. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу. Фактически эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из транзитных объемов, идущих в Европу.Контракт на прокачку через Украину действует до конца 2024 года. При этом Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, так как не хочет терять два миллиарда долларов в год. Российские представители не раз заявляли, что готовы продолжать транзит и дальше, но решать этот вопрос следует с учетом экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.В последние месяцы в Европе резко подорожал газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.По мнению экспертов, это можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211018/gaz-1755018209.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

https://ria.ru/20211018/gazprom-1755020679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/novak-1754854957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, еврокомиссия, газпром, турецкий поток, северный поток — 2, россия