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В Японском море завершились совместные учения России и Китая

В Японском море завершились совместные учения России и Китая - РИА Новости, 18.10.2021

В Японском море завершились совместные учения России и Китая

Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021" завершились в Японском... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T05:14

2021-10-18T05:14

2021-10-18T05:14

безопасность

армия

вмф рф

владивосток

китай

шос

тихоокеанский флот вмф россии

желтое море

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021" завершились в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.На завершающем этапе учений "Морское взаимодействие-2021" корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации вместе нашли и блокировали субмарину "противника". Лётчики палубных вертолётов имитировали посадку на корабли союзников, отработав зависание над вертолётными площадками.Всего в ходе учений моряки РФ и КНР выполнили более 20 различных боевых упражнений."Морское взаимодействие-2021" прошло в Японском море с 14 по 17 октября. ВМФ России на нём был представлен боевыми кораблями и судами обеспечения ТОФ: большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.От ВМС Народно-освободительной армии Китая были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений "Мирная миссия – 2005", организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20211016/voyna-1754835692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, вмф рф, владивосток, китай, шос, тихоокеанский флот вмф россии, желтое море, су-30см, россия