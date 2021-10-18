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В Японском море завершились совместные учения России и Китая
В Японском море завершились совместные учения России и Китая - РИА Новости, 18.10.2021
В Японском море завершились совместные учения России и Китая
Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021" завершились в Японском... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T05:14
2021-10-18T05:14
безопасность
армия
вмф рф
владивосток
китай
шос
тихоокеанский флот вмф россии
желтое море
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021" завершились в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.На завершающем этапе учений "Морское взаимодействие-2021" корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации вместе нашли и блокировали субмарину "противника". Лётчики палубных вертолётов имитировали посадку на корабли союзников, отработав зависание над вертолётными площадками.Всего в ходе учений моряки РФ и КНР выполнили более 20 различных боевых упражнений."Морское взаимодействие-2021" прошло в Японском море с 14 по 17 октября. ВМФ России на нём был представлен боевыми кораблями и судами обеспечения ТОФ: большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.От ВМС Народно-освободительной армии Китая были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений "Мирная миссия – 2005", организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились из-за пандемии коронавируса.
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безопасность, армия, вмф рф, владивосток, китай, шос, тихоокеанский флот вмф россии, желтое море, су-30см, россия
05:14 18.10.2021
 
В Японском море завершились совместные учения России и Китая

В Японском море завершились совместные учения России и Китая "Морское взаимодействие"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021" завершились в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"В ходе практических этапов учения в морских полигонах боевой подготовки корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по макетам плавающих мин. В эпизоде по уничтожению корабля условного противника российские и китайские моряки провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту-мишени", - говорится в сообщении.
В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.
На завершающем этапе учений "Морское взаимодействие-2021" корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации вместе нашли и блокировали субмарину "противника". Лётчики палубных вертолётов имитировали посадку на корабли союзников, отработав зависание над вертолётными площадками.
Всего в ходе учений моряки РФ и КНР выполнили более 20 различных боевых упражнений.
Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев во время российско-китайских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
1 из 15

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

Вертолет Ка-27ПС на взлетной площадке корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
2 из 15

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

Военнослужащие ВМФ России обслуживают вертолет Ка-27ПС на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
3 из 15

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
4 из 15

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Эсминец Нань Чан ВМС Китая во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021
5 из 15

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

Военнослужащий ВМС Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) на борту эсминца Нань Чан во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
6 из 15

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
7 из 15

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения Морское взаимодействие-2021 в Японском море
8 из 15

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
9 из 15

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

Эсминец Нань Чан ВМС Народно-Освободительной армии Китая во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
10 из 15

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения Морское взаимодействие-2021 в Японском море
11 из 15

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
12 из 15

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

Головной катер П-377 Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
13 из 15

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
14 из 15

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
15 из 15

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 15

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 15

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 15

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 15

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 15

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
15 из 15

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Морское взаимодействие-2021" прошло в Японском море с 14 по 17 октября. ВМФ России на нём был представлен боевыми кораблями и судами обеспечения ТОФ: большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.
От ВМС Народно-освободительной армии Китая были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.
Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений "Мирная миссия – 2005", организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились из-за пандемии коронавируса.
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