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Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море

Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море - РИА Новости, 16.10.2021

Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море

Россия и Китай проводят в Японском море совместные учения "Морское взаимодействие — 2021", корабли отработали задачи по борьбе с минной опасностью. Кадры... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T09:00

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фото

безопасность

вмф рф

китай

японское море

громкий (корвет)

россия

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Россия и Китай проводят в Японском море совместные учения "Морское взаимодействие — 2021", корабли отработали задачи по борьбе с минной опасностью. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.

китай

японское море

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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