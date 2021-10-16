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Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море
Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море - РИА Новости, 16.10.2021
Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море
Россия и Китай проводят в Японском море совместные учения "Морское взаимодействие — 2021", корабли отработали задачи по борьбе с минной опасностью. Кадры... РИА Новости, 16.10.2021
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безопасность
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Россия и Китай проводят в Японском море совместные учения "Морское взаимодействие — 2021", корабли отработали задачи по борьбе с минной опасностью. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, безопасность, вмф рф, китай, японское море, громкий (корвет), россия
09:00 16.10.2021
 

Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море

Читать ria.ru в
Россия и Китай проводят в Японском море совместные учения "Морское взаимодействие — 2021", корабли отработали задачи по борьбе с минной опасностью. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев во время российско-китайских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
1 из 15

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

Вертолет Ка-27ПС на взлетной площадке корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
2 из 15

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

Военнослужащие ВМФ России обслуживают вертолет Ка-27ПС на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
3 из 15

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
4 из 15

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Эсминец Нань Чан ВМС Китая во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021
5 из 15

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

Военнослужащий ВМС Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) на борту эсминца Нань Чан во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
6 из 15

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
7 из 15

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения Морское взаимодействие-2021 в Японском море
8 из 15

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
9 из 15

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

Эсминец Нань Чан ВМС Народно-Освободительной армии Китая во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
10 из 15

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения Морское взаимодействие-2021 в Японском море
11 из 15

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
12 из 15

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

Головной катер П-377 Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
13 из 15

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
14 из 15

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
15 из 15

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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ФотоБезопасностьВМФ РФКитайЯпонское мореГромкий (корвет)Россия
 
 
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