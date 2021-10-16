Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море
Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.
Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.
С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.
С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.
Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.
Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.
Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".
Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".
От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.
От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.
Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".
Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".
Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.
Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.
На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.
На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.
Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.
Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.
В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.
В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.
Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.
Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.
Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".
Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".
Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.
Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.
Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.
Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.
Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.
Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.