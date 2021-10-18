Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/tsurkan-1755083368.html
Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию
Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию - РИА Новости, 18.10.2021
Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию
Бывшего члена правления "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан, получившую 15 лет заключения за шпионаж, этапировали в алтайскую колонию, сообщила РИА... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:58
2021-10-18T18:01
происшествия
украина
анна ставицкая
карина цуркан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591367300_0:239:2810:1820_1920x0_80_0_0_af9eebfc614dc69f5ad245810a7ab61f.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшего члена правления "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан, получившую 15 лет заключения за шпионаж, этапировали в алтайскую колонию, сообщила РИА Новости ее адвокат Анна Ставицкая."Мне сказали, что сегодня в 8 утра ее этапировали в ИК-6 Алтайского края", - заявила адвокат.В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
https://ria.ru/20211005/tsurkan-1753168085.html
https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591357652.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591367300_325:0:2810:1864_1920x0_80_0_0_6552cd37e23a3b30e79866ef8853febf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, украина, анна ставицкая, карина цуркан, россия
17:58 18.10.2021 (обновлено: 18:01 18.10.2021)
 
Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию

Цуркан, осужденную на 15 лет за шпионаж, этапировали в ИК-6 Алтайского края

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкКарина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора
Карина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшего члена правления "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан, получившую 15 лет заключения за шпионаж, этапировали в алтайскую колонию, сообщила РИА Новости ее адвокат Анна Ставицкая.
"Мне сказали, что сегодня в 8 утра ее этапировали в ИК-6 Алтайского края", - заявила адвокат.
В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.
Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.
Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
5 октября, 14:05
В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
Карина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 12:03
Адвокат Цуркан заявил, что у нее нет иностранных покровителей
 
ПроисшествияУкраинаАнна СтавицкаяКарина ЦурканРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния