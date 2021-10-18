https://ria.ru/20211018/tsurkan-1755083368.html

Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию

Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию - РИА Новости, 18.10.2021

Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию

Бывшего члена правления "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан, получившую 15 лет заключения за шпионаж, этапировали в алтайскую колонию, сообщила РИА... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:58

2021-10-18T17:58

2021-10-18T18:01

происшествия

украина

анна ставицкая

карина цуркан

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшего члена правления "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан, получившую 15 лет заключения за шпионаж, этапировали в алтайскую колонию, сообщила РИА Новости ее адвокат Анна Ставицкая."Мне сказали, что сегодня в 8 утра ее этапировали в ИК-6 Алтайского края", - заявила адвокат.В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

https://ria.ru/20211005/tsurkan-1753168085.html

https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591357652.html

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происшествия, украина, анна ставицкая, карина цуркан, россия