Нельзя рассматривать угрозу Китая отдельно от России, заявил Столтенберг
Столтенберг заявил, что НАТО не должна рассматривать угрозу Китая отдельно от России
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс, не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего изначального геополитического противника, сообщает газета Financial Times.
"НАТО – это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая… Китай приближается к нам", - заявил Столтенберг в интервью газете.
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Он отметил, что Китай угрожает безопасности Европы своими кибервоможностями, новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия.
По словам генсека, вопросы защиты стран НАТО от этих угроз будут "тщательно" отражены в новой доктрине, описывающей политику альянса в предстоящем десятилетии. Предполагается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года. Как отмечает газета, актуальная версия доктрины, принятая в 2010 году, не упоминает Китай в качестве угрозы.
Столтенберг заявил, что Китай и Россия не должны рассматриваться как отдельные угрозы.
"Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, …мы имеем в виду обе эти страны", - сказал он.
Как утверждается в материале издания, "любой намек" на смену плана по сдерживанию России неизбежно вызовет протесты со стороны восточноевропейских союзников НАТО.
Новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса НАТО-2030 планируется принять в ходе очередного саммита блока, который пройдет в 2022 году в Испании. О необходимости утверждения новой концепции, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую "новые угрозы" (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет, говорилось в ходе саммита НАТО в июне этого года в Брюсселе.