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Нельзя рассматривать угрозу Китая отдельно от России, заявил Столтенберг
Нельзя рассматривать угрозу Китая отдельно от России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.10.2021
Нельзя рассматривать угрозу Китая отдельно от России, заявил Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс, не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего изначального геополитического... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:28
2021-10-18T10:28
в мире
испания
йенс столтенберг
европа
нато
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс, не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего изначального геополитического противника, сообщает газета Financial Times."НАТО – это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая… Китай приближается к нам", - заявил Столтенберг в интервью газете.Он отметил, что Китай угрожает безопасности Европы своими кибервоможностями, новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия.По словам генсека, вопросы защиты стран НАТО от этих угроз будут "тщательно" отражены в новой доктрине, описывающей политику альянса в предстоящем десятилетии. Предполагается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года. Как отмечает газета, актуальная версия доктрины, принятая в 2010 году, не упоминает Китай в качестве угрозы.Столтенберг заявил, что Китай и Россия не должны рассматриваться как отдельные угрозы.Как утверждается в материале издания, "любой намек" на смену плана по сдерживанию России неизбежно вызовет протесты со стороны восточноевропейских союзников НАТО.Новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса НАТО-2030 планируется принять в ходе очередного саммита блока, который пройдет в 2022 году в Испании. О необходимости утверждения новой концепции, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую "новые угрозы" (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет, говорилось в ходе саммита НАТО в июне этого года в Брюсселе.
https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html
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в мире, испания, йенс столтенберг, европа, нато, россия
10:28 18.10.2021
 
Нельзя рассматривать угрозу Китая отдельно от России, заявил Столтенберг

Столтенберг заявил, что НАТО не должна рассматривать угрозу Китая отдельно от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЙенс Столтенбер
Йенс Столтенбер - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс, не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего изначального геополитического противника, сообщает газета Financial Times.
"НАТО – это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая… Китай приближается к нам", - заявил Столтенберг в интервью газете.
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Он отметил, что Китай угрожает безопасности Европы своими кибервоможностями, новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия.
По словам генсека, вопросы защиты стран НАТО от этих угроз будут "тщательно" отражены в новой доктрине, описывающей политику альянса в предстоящем десятилетии. Предполагается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года. Как отмечает газета, актуальная версия доктрины, принятая в 2010 году, не упоминает Китай в качестве угрозы.
Столтенберг заявил, что Китай и Россия не должны рассматриваться как отдельные угрозы.
"Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, …мы имеем в виду обе эти страны", - сказал он.
Как утверждается в материале издания, "любой намек" на смену плана по сдерживанию России неизбежно вызовет протесты со стороны восточноевропейских союзников НАТО.
Новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса НАТО-2030 планируется принять в ходе очередного саммита блока, который пройдет в 2022 году в Испании. О необходимости утверждения новой концепции, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую "новые угрозы" (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет, говорилось в ходе саммита НАТО в июне этого года в Брюсселе.
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