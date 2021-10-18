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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211018/stadion-1754980906.html
Глава Приамурья рассказал о перспективах стадиона в поселке Восточный
Глава Приамурья рассказал о перспективах стадиона в поселке Восточный - РИА Новости, 18.10.2021
Глава Приамурья рассказал о перспективах стадиона в поселке Восточный
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что спортивный стадион поселка Восточный Октябрьского района после капитального ремонта должен стать "центром РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:16
2021-10-18T10:16
амурская область
общество
шимановск
амурская область
газпром
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что спортивный стадион поселка Восточный Октябрьского района после капитального ремонта должен стать "центром притяжения" для жителей села.Как уточняет правительство Приамурья, ремонт проводится при поддержке ПАО "Газпром", стоимость работ – более 80 миллионов рублей. Демонтаж подрядчик планирует сделать до того, как выпадет снег, в апреле 2022 года ремонт продолжится. На стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием, комбинированная игровая площадка, песчаная площадка для волейбола. Также здесь появятся новые легкоатлетические дорожки, яма для прыжков в длину и сектор для толкания ядра. Специальную зону отведут под гиревой спорт и обустроят трибуны. Также будут проведены работы по освещению, водоотведению, благоустройству, а также монтажу системы видеонаблюдения."Рассчитываем, что обновленный стадион станет центром притяжения в поселке. Очень важно, чтобы спортивные объекты, которые сегодня создаются и ремонтируются в регионе, использовались не только для занятий уже имеющихся секций, но и мотивировали местных жителей к занятиям спортом. Люди должны иметь возможность прийти сюда на пробежку в удобное для них время или попробовать силы в новом для себя виде спорта. Благодаря сотрудничеству с компанией "Газпром", мы имеет возможность быстрее развивать спортивную инфраструктуру в регионе. Всего за годы сотрудничества с компанией в Приамурье появилось порядка трех десятков новых спортивных объектов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Власти со ссылкой на министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Кутеку добавляют, что стадион смогут ежедневно посещать как жители Восточного, так и соседней Екатеринославки. На нем запланировано проведение финала комплексной спартакиады районов."Газпром" помогает совершенствовать спортивную инфраструктуру в Приамурье с 2016 года. "Только за последнее время из крупных объектов при его финансовой поддержке были отремонтированы стадионы в Шимановске и Ивановке. А за счет областного бюджета, в рамках программы модернизации общего образования в Октябрьском районе отремонтировали школы №2 села Екатеринославка", - уточняет правительство Амурской области.
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общество, шимановск, амурская область, газпром, василий орлов (губернатор)
10:16 18.10.2021
 
Глава Приамурья рассказал о перспективах стадиона в поселке Восточный

Глава Приамурья Орлов рассказал о перспективах спортивного стадиона в поселке Восточный

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что спортивный стадион поселка Восточный Октябрьского района после капитального ремонта должен стать "центром притяжения" для жителей села.
Как уточняет правительство Приамурья, ремонт проводится при поддержке ПАО "Газпром", стоимость работ – более 80 миллионов рублей. Демонтаж подрядчик планирует сделать до того, как выпадет снег, в апреле 2022 года ремонт продолжится. На стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием, комбинированная игровая площадка, песчаная площадка для волейбола. Также здесь появятся новые легкоатлетические дорожки, яма для прыжков в длину и сектор для толкания ядра. Специальную зону отведут под гиревой спорт и обустроят трибуны. Также будут проведены работы по освещению, водоотведению, благоустройству, а также монтажу системы видеонаблюдения.
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"Рассчитываем, что обновленный стадион станет центром притяжения в поселке. Очень важно, чтобы спортивные объекты, которые сегодня создаются и ремонтируются в регионе, использовались не только для занятий уже имеющихся секций, но и мотивировали местных жителей к занятиям спортом. Люди должны иметь возможность прийти сюда на пробежку в удобное для них время или попробовать силы в новом для себя виде спорта. Благодаря сотрудничеству с компанией "Газпром", мы имеет возможность быстрее развивать спортивную инфраструктуру в регионе. Всего за годы сотрудничества с компанией в Приамурье появилось порядка трех десятков новых спортивных объектов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Власти со ссылкой на министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Кутеку добавляют, что стадион смогут ежедневно посещать как жители Восточного, так и соседней Екатеринославки. На нем запланировано проведение финала комплексной спартакиады районов.
"Газпром" помогает совершенствовать спортивную инфраструктуру в Приамурье с 2016 года. "Только за последнее время из крупных объектов при его финансовой поддержке были отремонтированы стадионы в Шимановске и Ивановке. А за счет областного бюджета, в рамках программы модернизации общего образования в Октябрьском районе отремонтировали школы №2 села Екатеринославка", - уточняет правительство Амурской области.
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Амурская областьОбществоШимановскАмурская областьГазпромВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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