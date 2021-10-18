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На юге Красноярского края появятся новые очистные сооружения
На юге Красноярского края появятся новые очистные сооружения - РИА Новости, 18.10.2021
На юге Красноярского края появятся новые очистные сооружения
Современные очистные сооружения стоимостью 105 миллионов рублей начнут работать в крупном райцентре Новоселово, расположенном на берегу Красноярского... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:23
2021-10-18T10:14
общество
манский район
боготол
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Современные очистные сооружения стоимостью 105 миллионов рублей начнут работать в крупном райцентре Новоселово, расположенном на берегу Красноярского водохранилища на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы, строители уже смонтировали подземные блоки и резервуар для сбора сточных вод. Осталось объединить все блоки системой трубопроводов в единый механизм, проложить сети электроснабжения и подключить объекты."На строительство объекта выделено 105 млн рублей в рамках госпрограммы "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности". Подрядчик планирует завершить работу к концу года. С вводом новых очистных сооружений удастся решить вопрос качественного водоотведения для 5,6 тысячи жителей села Новоселово, а также улучшить экологическую обстановку", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что на объекте предусмотрен трехэтапный цикл очистки, поэтому в Енисей будет сбрасываться вода практически питьевого качества."За счет регионального бюджета очистные строятся в Новоселове, Боготоле и в поселке Первоманск Манского района. Многие объекты придут на замену старым и аварийным. Например, очистным сооружениям в Новоселове 36 лет. Строящийся объект сейчас в высокой степени готовности. Пуско-наладочные работы пройдут в октябре-ноябре", - приводит пресс-служба слова заместителя краевого министра ЖКХ Евгения Гаврилова.
https://ria.ru/20211015/krasnoyarsk-1754723660.html
https://ria.ru/20211011/rezident-1753956250.html
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общество, манский район, боготол, красноярский край
09:23 18.10.2021 (обновлено: 10:14 18.10.2021)
 
На юге Красноярского края появятся новые очистные сооружения

На юге Красноярского края появятся новые очистные сооружения до конца года

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского краяСовременные очистные сооружения начнут работать в Новоселово в Красноярском крае
Современные очистные сооружения начнут работать в Новоселово в Красноярском крае
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Современные очистные сооружения стоимостью 105 миллионов рублей начнут работать в крупном райцентре Новоселово, расположенном на берегу Красноярского водохранилища на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, строители уже смонтировали подземные блоки и резервуар для сбора сточных вод. Осталось объединить все блоки системой трубопроводов в единый механизм, проложить сети электроснабжения и подключить объекты.
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"На строительство объекта выделено 105 млн рублей в рамках госпрограммы "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности". Подрядчик планирует завершить работу к концу года. С вводом новых очистных сооружений удастся решить вопрос качественного водоотведения для 5,6 тысячи жителей села Новоселово, а также улучшить экологическую обстановку", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что на объекте предусмотрен трехэтапный цикл очистки, поэтому в Енисей будет сбрасываться вода практически питьевого качества.
"За счет регионального бюджета очистные строятся в Новоселове, Боготоле и в поселке Первоманск Манского района. Многие объекты придут на замену старым и аварийным. Например, очистным сооружениям в Новоселове 36 лет. Строящийся объект сейчас в высокой степени готовности. Пуско-наладочные работы пройдут в октябре-ноябре", - приводит пресс-служба слова заместителя краевого министра ЖКХ Евгения Гаврилова.
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ОбществоМанский районБоготолКрасноярский край
 
 
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