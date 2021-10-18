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Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость - РИА Новости, 18.10.2021
Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
Чем темнее и дождливее осень, тем больше людей испытывают дневную сонливость. Три способа победить это состояние назвал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T04:15
2021-10-18T04:15
общество
сон
здоровье
михаил полуэктов
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Чем темнее и дождливее осень, тем больше людей испытывают дневную сонливость. Три способа победить это состояние назвал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.В самом легком случае, если это отклонение от нормы не связано с нарушением режима сна или с каким-либо заболеванием, поможет обычная чашка кофе, считает врач.Если желание спать преследует человека не один день, а больше, значит, ему следует изменить свой режим сна, продолжил врач."Начать надо с того, чтобы спать не менее семи часов ночью", — уточнил он.Третий вариант — дневная сонливость сохраняется, даже если человек достаточно спит по ночам. В этом случае нужно обратиться к врачу, уверен сомнолог. По его словам, сонливость может указывать на психическое расстройство, которое часто обостряется осенью."Депрессия — это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у десяти процентов людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния", — объяснил Полуэктов.
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общество, сон, здоровье, михаил полуэктов, россия
04:15 18.10.2021
 
Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость

Врач Полуэктов: чтобы победить сонливость, нужно спать не менее семи часов ночью

© Depositphotos / AntonioGuillemFСонливость
Сонливость - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Чем темнее и дождливее осень, тем больше людей испытывают дневную сонливость. Три способа победить это состояние назвал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.
В самом легком случае, если это отклонение от нормы не связано с нарушением режима сна или с каким-либо заболеванием, поможет обычная чашка кофе, считает врач.
"Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб — это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ", —сказал Полуэктов.
Если желание спать преследует человека не один день, а больше, значит, ему следует изменить свой режим сна, продолжил врач.
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"Начать надо с того, чтобы спать не менее семи часов ночью", — уточнил он.
Третий вариант — дневная сонливость сохраняется, даже если человек достаточно спит по ночам. В этом случае нужно обратиться к врачу, уверен сомнолог. По его словам, сонливость может указывать на психическое расстройство, которое часто обостряется осенью.
"Депрессия — это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у десяти процентов людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния", — объяснил Полуэктов.
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