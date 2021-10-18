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Казахстан ратифицировал соглашение о системе связи вооруженных сил СНГ
Казахстан ратифицировал соглашение о системе связи вооруженных сил СНГ - РИА Новости, 18.10.2021
Казахстан ратифицировал соглашение о системе связи вооруженных сил СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:32
2021-10-18T15:32
безопасность
армия
казахстан
снг
содружество
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 18 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба главы государства.Ранее заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев сообщал, что соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств-участников соглашения, обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ.Предполагается, что для обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченные органы сторон могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников соглашения.По мнению минобороны, создаваемая на основе единых технических подходов совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств СНГ.
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безопасность, армия, казахстан, снг, содружество , касым-жомарт токаев
15:32 18.10.2021
 
Казахстан ратифицировал соглашение о системе связи вооруженных сил СНГ

Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения об объединенной связи ВС СНГ

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Боевое содружество"
Международные военные учения Боевое содружество - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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АЛМА-АТА, 18 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев сообщал, что соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств-участников соглашения, обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ.
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Предполагается, что для обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченные органы сторон могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников соглашения.
По мнению минобороны, создаваемая на основе единых технических подходов совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств СНГ.
 
БезопасностьАрмияКазахстанСНГСодружествоКасым-Жомарт Токаев
 
 
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