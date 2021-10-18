https://ria.ru/20211018/shevchenko-1755049242.html
Источник рассказал, кто возглавит комитет Совфеда по региональной политике
Источник рассказал, кто возглавит комитет Совфеда по региональной политике - РИА Новости, 18.10.2021
Источник рассказал, кто возглавит комитет Совфеда по региональной политике
Пост председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера займёт оренбургский... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:21
2021-10-18T15:21
2021-10-18T15:21
политика
пензенская область
совет федерации рф
олег мельниченко
андрей шевченко (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755047965_0:127:3136:1891_1920x0_80_0_0_03b3962a555d1dbc8627f78d9b6a765f.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пост председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера займёт оренбургский сенатор, зампред комитета Андрей Шевченко, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Пост займёт Шевченко, он был и.о. председателя комитета", - сказал собеседник агентства.Место главы комитета по региональной политике стало вакантным после того, как занимавший его Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.
https://ria.ru/20210928/melnichenko-1752165036.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755047965_224:0:2913:2017_1920x0_80_0_0_c3fb1a847f16f20e20722a82dde79d15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пензенская область, совет федерации рф, олег мельниченко, андрей шевченко (политик)
Источник рассказал, кто возглавит комитет Совфеда по региональной политике
Источник: комитет Совфеда по региональной политике возглавит Андрей Шевченко