https://ria.ru/20211018/shevchenko-1755049242.html

Источник рассказал, кто возглавит комитет Совфеда по региональной политике

Источник рассказал, кто возглавит комитет Совфеда по региональной политике - РИА Новости, 18.10.2021

Источник рассказал, кто возглавит комитет Совфеда по региональной политике

Пост председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера займёт оренбургский... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:21

2021-10-18T15:21

2021-10-18T15:21

политика

пензенская область

совет федерации рф

олег мельниченко

андрей шевченко (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755047965_0:127:3136:1891_1920x0_80_0_0_03b3962a555d1dbc8627f78d9b6a765f.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пост председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера займёт оренбургский сенатор, зампред комитета Андрей Шевченко, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Пост займёт Шевченко, он был и.о. председателя комитета", - сказал собеседник агентства.Место главы комитета по региональной политике стало вакантным после того, как занимавший его Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.

https://ria.ru/20210928/melnichenko-1752165036.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, совет федерации рф, олег мельниченко, андрей шевченко (политик)