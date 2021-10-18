https://ria.ru/20211018/sertifikatsiya-1755047184.html

Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"

Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.10.2021

Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"

Киев хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2", заявили в "Нафтогазе". РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:13

2021-10-18T15:13

2021-10-18T17:26

экономика

киев

нафтогаз украины

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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Киев хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2", заявили в "Нафтогазе"."Нафтогаз" как национальная компания <...> подала заявку на участие <...> перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей", — сообщил глава компании Юрий Витренко на брифинге.По его словам, ответ должен поступить в течение месяца. На Украине рассчитывают, что он будет положительным.В "Нафтогазе" полагают, что сертификат выдавать нельзя, так как это нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) выдало разрешение на участие в процедуре сертификации польской PGNiG. В Варшаве хотят проследить, чтобы оператор соответствовал требованиям третьего энергопакета ЕС, который подразумевает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Сегодня Витренко сказал, что Киев координирует с PGNiG свою позицию в этом вопросе.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

киев

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-18T15:13 true PT1M46S

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экономика, киев, нафтогаз украины