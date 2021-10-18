Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/sertifikatsiya-1755047184.html
Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"
Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.10.2021
Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"
Киев хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2", заявили в "Нафтогазе". РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:13
2021-10-18T17:26
экономика
киев
нафтогаз украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Киев хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2", заявили в "Нафтогазе"."Нафтогаз" как национальная компания &lt;...&gt; подала заявку на участие &lt;...&gt; перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей", — сообщил глава компании Юрий Витренко на брифинге.По его словам, ответ должен поступить в течение месяца. На Украине рассчитывают, что он будет положительным.В "Нафтогазе" полагают, что сертификат выдавать нельзя, так как это нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) выдало разрешение на участие в процедуре сертификации польской PGNiG. В Варшаве хотят проследить, чтобы оператор соответствовал требованиям третьего энергопакета ЕС, который подразумевает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Сегодня Витренко сказал, что Киев координирует с PGNiG свою позицию в этом вопросе.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-10-18T15:13
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, киев, нафтогаз украины
15:13 18.10.2021 (обновлено: 17:26 18.10.2021)
 
Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Киев хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2", заявили в "Нафтогазе".
"Нафтогаз" как национальная компания <...> подала заявку на участие <...> перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей", — сообщил глава компании Юрий Витренко на брифинге.
По его словам, ответ должен поступить в течение месяца. На Украине рассчитывают, что он будет положительным.
В "Нафтогазе" полагают, что сертификат выдавать нельзя, так как это нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.

Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) выдало разрешение на участие в процедуре сертификации польской PGNiG. В Варшаве хотят проследить, чтобы оператор соответствовал требованиям третьего энергопакета ЕС, который подразумевает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Сегодня Витренко сказал, что Киев координирует с PGNiG свою позицию в этом вопросе.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:09
"Глупая игра": в Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
 
ЭкономикаКиевНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
Лента новостейМолния