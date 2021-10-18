15:13 18.10.2021 (обновлено: 17:26 18.10.2021)
Киев претендует на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"
"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
"Нафтогаз" как национальная компания <...> подала заявку на участие <...> перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей", — сообщил глава компании Юрий Витренко на брифинге.
По его словам, ответ должен поступить в течение месяца. На Украине рассчитывают, что он будет положительным.
В "Нафтогазе" полагают, что сертификат выдавать нельзя, так как это нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) выдало разрешение на участие в процедуре сертификации польской PGNiG. В Варшаве хотят проследить, чтобы оператор соответствовал требованиям третьего энергопакета ЕС, который подразумевает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Сегодня Витренко сказал, что Киев координирует с PGNiG свою позицию в этом вопросе.