https://ria.ru/20211018/sarov-1754977196.html

В Сарове создадут национальный центр физики и математики

В Сарове создадут национальный центр физики и математики - РИА Новости, 18.10.2021

В Сарове создадут национальный центр физики и математики

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на создание Наццентра физики и математики в Сарове, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:53

2021-10-18T09:53

2021-10-18T12:55

саров

общество

наука

нижегородская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на создание Наццентра физики и математики в Сарове, сообщает пресс-служба правительства."На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено пять миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Отмечается, что в создании центра принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ и других организаций."Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ. Отмечается, что строительство будет завершено в 2025 году", — подчеркивается в сообщении. Центр откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня.

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саров

нижегородская область

россия

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саров, общество, наука, нижегородская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, михаил мишустин, россия