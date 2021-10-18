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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/rezhim-1755123983.html
В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда учреждений
В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда учреждений - РИА Новости, 18.10.2021
В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда учреждений
Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:50
2021-10-18T23:47
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей меликов
коронавирус в россии
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МАХАЧКАЛА, 18 окт – РИА Новости. Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе."Николай Павлов (глава республиканского управления Роспотребнадзора - ред.) предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода", – сообщается на сайте главы республики.По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей меликов, коронавирус в россии
22:50 18.10.2021 (обновлено: 23:47 18.10.2021)
 
В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда учреждений

Власти Дагестана введут режим QR-коды для посещения ряда учреждений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 18 окт – РИА Новости. Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе.
"Николай Павлов (глава республиканского управления Роспотребнадзора - ред.) предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода", – сообщается на сайте главы республики.
По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.
Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.
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