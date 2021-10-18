https://ria.ru/20211018/rezhim-1755123983.html

В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда учреждений

В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда учреждений - РИА Новости, 18.10.2021

В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда учреждений

Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:50

2021-10-18T22:50

2021-10-18T23:47

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

сергей меликов

коронавирус в россии

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МАХАЧКАЛА, 18 окт – РИА Новости. Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе."Николай Павлов (глава республиканского управления Роспотребнадзора - ред.) предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода", – сообщается на сайте главы республики.По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755013259.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей меликов, коронавирус в россии