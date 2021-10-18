https://ria.ru/20211018/peterburg-1755112146.html
В Петербурге рекомендовали перевести работников на удаленку с 1 по 3 ноября
В Петербурге рекомендовали перевести работников на удаленку с 1 по 3 ноября - РИА Новости, 18.10.2021
В Петербурге рекомендовали перевести работников на удаленку с 1 по 3 ноября
В Петербурге работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T21:04
2021-10-18T21:04
2021-10-18T22:06
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирусы
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коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. В Петербурге работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября."Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти", — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым.Остальным предприятиям и организациям необходимо организовать работу таким же образом. Следовательно, после трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.Кроме того, с 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код. С 1 декабря это предписание будет действовать в ресторанах и магазинах (за исключением продовольственных и аптек). С 1 ноября сотрудники старше 60 лет без QR-кода также переводятся на удаленную работу.Как ранее отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая: к концу прошлой недели суточное число заболевших коронавирусом превысило три тысячи, растет число госпитализаций. По его словам, все медучреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты; наращивается коечный фонд.В городе усилили контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах. Губернатор призвал всех жителей Северной столицы сделать прививку от коронавируса. Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд: за прошлые сутки заболели еще 34 325 человек. Из них 3097 в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 8 027 012 жителей страны, умерли 224 310.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
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санкт-петербург, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:04 18.10.2021 (обновлено: 22:06 18.10.2021)
В Петербурге рекомендовали перевести работников на удаленку с 1 по 3 ноября
Всех работающих петербужцев порекомендовали с 1 по 3 ноября перевести на удаленку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. В Петербурге работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября.
"Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти", — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым
.
Остальным предприятиям и организациям необходимо организовать работу таким же образом. Следовательно, после трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.
Кроме того, с 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код. С 1 декабря это предписание будет действовать в ресторанах и магазинах (за исключением продовольственных и аптек). С 1 ноября сотрудники старше 60 лет без QR-кода также переводятся на удаленную работу.
Как ранее отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая: к концу прошлой недели суточное число заболевших коронавирусом превысило три тысячи, растет число госпитализаций. По его словам, все медучреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты; наращивается коечный фонд.
В городе усилили контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах. Губернатор призвал всех жителей Северной столицы сделать прививку от коронавируса.
Число выявленных в России
случаев COVID-19
обновляет максимум пятый день подряд: за прошлые сутки заболели еще 34 325 человек. Из них 3097 в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 8 027 012 жителей страны, умерли 224 310.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре
: по данным руководителя ведомства Анны Поповой
, среди умерших почти нет вакцинированных.