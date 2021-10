https://ria.ru/20211018/pauell-1755065858.html

Биография Колина Пауэлла

Биография Колина Пауэлла - РИА Новости, 18.10.2021

Биография Колина Пауэлла

65-й государственный секретарь США Колин Лютер Пауэлл (Colin Luther Powell) родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке (США) в семье эмигрантов с Ямайки.В 1958 году окончил Городской колледж Нью-Йорка (City College of New York). Прошел обучение на курсах подготовки офицеров запаса.В 1958 году Пауэлл получил звание младшего лейтенанта и поступил на службу в Вооруженные силы США. За 35 лет военной службы он дважды был во Вьетнаме, работал в Западной Германии и Южной Корее.В 1987 году Пауэлл занял пост заместителя советника по национальной безопасности, с 1988 по 1989 год был советником по национальной безопасности США.В 1989 году он получил звание генерала и был назначен на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов. На этой должности он курировал 28 операций. В 1990-1991 года в развитие "доктрины Уайнбергера" (министра обороны США (1981-1984) Каспара Уайнбергера, 1984) выдвинул "доктрину Пауэлла", которая предусматривала возможность нанесения военного удара по недружественному государству после исчерпания экономических и дипломатических методов давления на него, предполагала наличие ясных политических и военных целей, общественной и международной поддержки, подавляющего военного превосходства и четкой стратегии выхода из войны. Применялась на практике во время вторжения вооруженных сил США в Панаму (операция "Правое дело", 1989-1990) и операции "Буря в пустыне" против Ирака (1991). В 1993 году Пауэлл высказался против военного вмешательства США в конфликт в Боснии и Герцеговине.В 1995 году вступил в Республиканскую партию США. Несмотря на свою популярность, отказался баллотироваться на пост президента страны в 1996 году. В 1997 осно­вал неправительственную организацию помощи детям и подросткам из бедных и неблагополучных семей America’s Promise. 16 декабря 2000 года Пауэлл был назначен госсекретарем президента Джорджа Буша-младшего. После того, как Сенат США единогласно утвердил его кандидатуру, он официально занял пост 20 января 2001 года. Он был первым афроамериканцем, занявшим пост государственного секретаря.Во время пребывания Пауэлла на посту госсекретаря произошли террористические атаки 11 сентября 2001 года. Пауэлл был одним из самых ярых сторонников быстрых военных действий против "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в России).На посту госсекретаря Пауэлл стал известен своим выступлением в ООН 5 февраля 2003 года, за месяц до того, как США вторглись в Ирак. В ходе выступления в Совбезе ООН заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологий по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл с трибуны ООН продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в этой пробирке содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ и пробирки оказались фальшивками. 15 ноября 2004 года Пауэлл объявил о своей отставке с поста госсекретаря США.26 января 2005 года Пауэлл официально оставил должность госсекретаря США. После отставки он продолжил свою работу в America's Promise Alliance.Он входил в состав советов директоров Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), программы стипендий Эйзенхауэра (Eisenhower Fellowship Program) и Пауэлл-центра Городского колледжа Нью-Йорка (Powell Center at the City College of New York).18 октября 2021 года стало известно, что Колин Пауэлл скончался от осложнений после коронавируса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

