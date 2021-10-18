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Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл - РИА Новости, 18.10.2021

Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:04

2021-10-18T15:04

2021-10-18T15:48

в мире

сша

колин пауэлл

ирак

саддам хусейн

совет безопасности оон

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook."Генерал Колин Пауэлл <...> скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19", — говорится в сообщении в соцсети.Эту информацию подтвердил телеканал CNN.Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов политик продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на иракских заводах оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.

сша

ирак

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в мире, сша, колин пауэлл, ирак, саддам хусейн, совет безопасности оон