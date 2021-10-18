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Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл - РИА Новости, 18.10.2021
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:04
2021-10-18T15:48
в мире
сша
колин пауэлл
ирак
саддам хусейн
совет безопасности оон
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook."Генерал Колин Пауэлл &lt;...&gt; скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19", — говорится в сообщении в соцсети.Эту информацию подтвердил телеканал CNN.Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов политик продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на иракских заводах оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
сша
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в мире, сша, колин пауэлл, ирак, саддам хусейн, совет безопасности оон
15:04 18.10.2021 (обновлено: 15:48 18.10.2021)
 
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

В США от осложнений из-за коронавируса умер бывший госсекретарь Колин Пауэлл

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКолин Пауэлл
Колин Пауэлл - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook.
"Генерал Колин Пауэлл <...> скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19", — говорится в сообщении в соцсети.
Эту информацию подтвердил телеканал CNN.
Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов политик продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на иракских заводах оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
© AP Photo / Elise AmendolaГоссекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Elise Amendola
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года. Архивное фото
 
В миреСШАКолин ПауэллИракСаддам ХусейнСовет Безопасности ООН
 
 
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