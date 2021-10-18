15:04 18.10.2021 (обновлено: 15:48 18.10.2021)
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
В США от осложнений из-за коронавируса умер бывший госсекретарь Колин Пауэлл
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook.
"Генерал Колин Пауэлл <...> скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19", — говорится в сообщении в соцсети.
Эту информацию подтвердил телеканал CNN.
Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов политик продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на иракских заводах оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
© AP Photo / Elise AmendolaГоссекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года
© AP Photo / Elise Amendola
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года. Архивное фото